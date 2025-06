(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2025

DL INFRASTRUTTURE, FONTANA (M5S): GOVERNO PRIMA TAGLIA POI SI SPACCIA PER BENEFATTORE

ROMA, 3 GIU. – “Abbiamo denunciato per giorni il vergognoso taglio delle risorse per la manutenzione delle strade provinciali. Un taglio che pur con voli verbali pindarici, c’è stato confermato pochi giorni fa in commissione anche dal viceministro Rixi. Adesso il Mit, con squilli di fanfare e dopo le proteste arrivate dalle province di tutta Italia, annuncia il rispristino dei fondi, limitatamente però al 2025. L’aspetto più grottesco è che Meloni e Salvini pretendono pure che i cittadini li ergano a benefattori, per aver rimesso parzialmente al loro posto denari pubblici che essi stessi avevano voluto tagliare. Auspichiamo che l’iter di conversione del dl Infrastrutture non segua il percorso-farsa fatto sin qui da larga parte dei decreti degli ultimi due anni e mezzo. Togliere risorse da una parte e rimetterle dall’altra si chiama gioco delle tre carte, ma con la politica ha poco a che vedere”. Così in una nota la vicecapogruppo M5s alla Camera Ilaria Fontana.

