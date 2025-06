(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2025

AUGMENT3D_LAB: BENVENUTI NEL METAVERSO

Inaugurata all’Università di Parma la sala di realtà virtuale. Al servizio della ricerca dell’Ateneo e delle imprese a livello locale, nazionale e internazionale

Parma, 3 giugno 2025 – Si chiama “AUGMENT3D_lab” ed è un laboratorio innovativo che permette di fare ricerca, sperimentazione e progettazione in una realtà virtuale.

Inaugurato oggi al Campus Scienze e Tecnologie dell’Università di Parma, dov’è nato a supporto delle attività di ricerca dei progetti PNRR ECOSISTER e ONFOODS, il laboratorio è attualmente fruibile da docenti, ricercatrici e ricercatori impegnati nei vari progetti di interesse, da studentesse e studenti che frequentano i corsi dell’Ateneo e anche dalle realtà industriali del territorio nell’ambito di collaborazioni accademico-industriali. Le sue potenzialità, principalmente rivolte a un contesto di Ingegneria Industriale, si estendono però facilmente anche ad altri ambiti, come il design o l’economia comportamentale.

All’inaugurazione hanno partecipato il Rettore Paolo Martelli, il Prorettore alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico Daniele Del Rio, il Delegato al Trasferimento Tecnologico Daniel Milanese, il Direttore del Centro Interdipartimentale Future Technology Lab Gianluigi Ferrari e i promotori dell’iniziativa Claudio Favi e Alessandro Pirondi, docenti del Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi e delle Tecnologie Industriali – DISTI.

“È il concetto del metaverso, ovvero la possibilità di interagire in un ambiente virtuale con oggetti che non sono fisici ma che sono visibili davanti a noi. Questo permette di fare tantissime cose, in ingegneria naturalmente ma anche in altri campi. Pensiamo ad esempio al metaverso medico, dove si possono simulare operazioni in campo medico, o anche all’ambito economico, dove ad esempio si può indagare il feedback del consumatore in un ambiente che non è realtà ma rappresenta in tutto e per tutto la realtà”, ha spiegato Claudio Favi.