AGENDA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDì 4 GIUGNO

(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2025

COMMISSIONI

📌8.30_Transizione demografica_ Audizione di Francesco Billari, rettore Università Commerciale Luigi Bocconi Milano

📌9.30 e 14.30_ Ambiente e Trasporti_Audizioni su DL “PNRR infrastrutture e trasporti” (Associazioni e rappresentanze professioni e categorie)

📌10_Covid_ Audizione di Agostino Miozzo, già coordinatore Comitato Tecnico Scientifico

📌10_Femminicidio_ Audizione di Linda Moberg, vittima di violenza di genere

📌10.30_Copasir_Seguito esame proposta di Relazione sull’utilizzo dello spyware “Graphite” da parte dei Servizi di informazione

EVENTI

📌9.45 Convegno: “Il contributo delle associazioni di Confcommercio Professioni per promuovere un ecosistema sostenibile della salute e del benessere”. On. Schifone

📌11 Sala della Regina. Convegno: “In classe. Radici per il futuro. Giovani, scuola e lavoro per l’Europa che cambia”. Fondazione Articolo 49

📌10 Aula dei gruppi. Convegno: “La protezione dei territori e degli alberi”. Gruppo FdI

📌14.30 Sala del Refettorio. Presentazione del libro: “Donne protagoniste nelle istituzioni della Repubblica”. A cura di Patrizia Gabrielli. Partecipa la Vicepresidente Anna Ascani. Diretta webtv

CONFERENZE STAMPA

📌10 Universal Designer. Marco Furfaro

📌11.30 Presentazione progetto “Spazio ai piccoli”. Graziano Pizzimenti

📌13 Presentazione podcast “In Bocca al Lupo”. Martina Semenzato

📌14.30 Presentazione. Andrea De Bertoldi

📌16 Social media e Digital manager nella Pa: numeri e prospettive per la nuova figura professionale del settore pubblico. Federico Mollicone

📌17.30 Presentazione primo corso executive sul manager di destinazione. Pino Bicchielli

📌19 USB, VVF e Greenpeace illustrano emergenza PFAS nei vigili del fuoco. Roberto Traversi