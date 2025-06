MARIOLINA CASTELLONE (MOVIMENTO 5 STELLE) A GIU’ LA MASCHERA” (RADIO 1 RAI): “NONOSTANTE LA STABILITA’ L’ITALIA NON STA MEGLIO DI ALTRI PAESI”

(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2025

MASCHERA" (RADIO 1 RAI): "NONOSTANTE LA STABILITA'

L'ITALIA NON STA MEGLIO DI ALTRI PAESI"

Roma, 2 giugno 2025

“Basta guardare i dati per capire che nonostante la stabilità, l’Italia non è che stia

meglio degli altri paesi. Siamo penultimi. C’è solo la Germania dietro di noi. La

media del Pil dei paesi europei è allo 0,8%. Noi, nonostante un leggero rialzo, siamo

allo 0,7%”. Lo ha affermato la vicepresidente del Senato ed esponente del

Movimento 5 Stelle, Mariolina Castellone, nel corso della trasmissione radiofonica

“Giù la maschera” (Radio 1 Rai), condotta da Marcello Foa e dedicata al tema

“Economia italiana: più luci che ombre?”.

“Le cose stanno in maniera diversa. Abbiamo una produzione industriale in crollo da

26 mesi”, ha proseguito Mariolina Castellone, “L’Istat ha certificato che i salari si

sono ridotti dell’8%. L’inflazione, nonostante sia calata dello 0,1%, però è percepita

al 10%, perché i beni alimentari e le bollette sono insostenibili, tanto che la vendita di

beni alimentari è crollata del 7%. Questa stabilità che si prova a raggiungere,

dobbiamo chiederci, a che costo?”.

Per Mariolina Castellone “è chiaro che se questo Governo, come sta facendo, sceglie

di tagliere la spesa sociale, tagliando per esempio la sanità – accettando un patto di

stabilità e crescita che ci costa 13 miliardi di euro all’anno di tagli e di tasse –

insomma le persone stanno peggio. Tutelare il nostro servizio sanitario nazionale

significa comunque arginare in qualche modo la povertà. E noi oggi, invece, abbiamo

oltre 4 milioni di persone che hanno rinunciato a curarsi: 2 milioni hanno rinunciato a

curarsi per motivi economici perché non possono permettersi il privato”.