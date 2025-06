CONTIENE FOTO# ESQUILINO – TENTA RAPINA AI DANNI DEL TITOLARE DI UN RISTORANTE CHE RIESCE A CHIUDERLO NEL NEGOZIO FINO ALL’ARRIVO DEI CARABINIERI. 36ENNE IN MANETTE.

(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2025

ESQUILINO – TENTA RAPINA AI DANNI DEL TITOLARE DI UN RISTORANTE CHE RIESCE A

CHIUDERLO NEL NEGOZIO FINO ALL’ARRIVO DEI CARABINIERI.

36ENNE IN MANETTE.

ROMA – I Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante, d’intesa con la

Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un cittadino somalo di 36

anni, in Italia senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato

del reato di rapina ai danni di un 56enne del Bangladesh, titolare di

un’attività commerciale nel quartiere Esquilino.

La sera del 26 maggio, l’indagato sarebbe entrato all’interno del ristorante

e, con il pretesto di dover ricaricare il proprio telefono cellulare,

avrebbe aggredito il 56enne spintonandolo e colpendolo con un pugno al volto

asportando il suo smartphone.

La vittima, impaurita, è riuscita ad uscire dal ristorante ed abbassare la

serranda, consentendo ai Carabinieri, immediatamente allertati, di bloccare

il 36enne rimasto dentro.

Il 56enne non ha riportato ferite ed ha denunciato quanto accaduto ai

Carabinieri che hanno arrestato il cittadino somalo.

L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Roma.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,

l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di

colpevolezza con sentenza definitiva.

