(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2025

BANCHE, TORTO (M5S): GOVERNO AL GUINZAGLIO DELLA FINANZA

Mon 02 June 2025

*BANCHE, TORTO (M5S): GOVERNO AL GUINZAGLIO DELLA FINANZA*

Roma, 2 giugno. “È da novembre 2024, cioè da quando si è raggiunto il picco del risiko bancario, che il M5S denuncia l’immane gravità di operazioni finanziarie giocate sulla pelle dell’economia reale, delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese. Ora più che mai è evidente come il Governo abbia scelto di giocare la partita, sperando di avere chissà quale ruolo ma in realtà finendo come un cagnolino al guinzaglio della finanza. Una banca come Mps, risanata con il sangue e il sudore degli italiani, da mesi è stata messa a disposizione di interessi finanziari privati, come quelli di Caltagirone e degli eredi Del Vecchio, per una partita di potere che ha come obiettivo intermedio Mediobanca e come obiettivo finale Generali, il colosso assicurativo che gestisce centinaia di miliardi degli italiani e decine di miliardi di titoli di Stato. Quale sia l’effetto benefico di tutto questo per l’economia reale non è dato sapere. Anche Report, ieri sera, ha aperto un fronte d’attenzione su questi ‘pistoleri’ della finanza e sulle incredibili partecipazioni incrociate che vantano in tutti gli operatori coinvolti nel risiko: Mps, Mediobanca, Generali, Bpm, Anima. Il Governo Meloni, ancora oggi primo azionista di Mps attraverso il ministero dell’economia con l’11% del capitale, sta quindi giocando la partita sotto dettatura dei Caltagirone e dei Del Vecchio, senza esprimere la benché minima visione sugli impatti che queste operazioni bancarie avranno su un’economia ormai sfibrata dal terzo anno consecutivo di crescita zero. Operazioni finanziarie che, peraltro, vengono decise in alcune stanze di palazzo Chigi dove le solite banche estere, come Jp Morgan o Ubs, incontrano il capo di gabinetto della Meloni, Gaetano Caputi, e il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, per sponsorizzare soluzioni finanziarie nell’interesse di piccole élite. Il Governo, come abbiamo chiesto anche con diverse interrogazioni, deve immediatamente venire in Parlamento a rispondere di queste scorribande finanziarie a fortissimo rischio di conflitto d’interessi”. Lo comunica in una nota Daniela Torto, capogruppo M5S in Commissione bilancio della Camera.

