(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 02 June 2025 *Angelo Bonelli domani a Nuoro con Emiliano Fenu e i Verdi: “Serve una

svolta ecologista e solidale per la città”*

Domani, martedì 3 giugno alle ore 16.00 presso il Giardino di Nicola,

Angelo Bonelli, parlamentare AVS e co-portavoce di Europa Verde, sarà a

Nuoro per un incontro con la stampa e i cittadini, organizzato dalla lista

Alleanza Verdi e Sinistra, a sostegno della candidatura di Emiliano Fenu a

Sindaco.

All’appuntamento prenderanno parte anche i candidati e le candidate AVS e i

co-portavoce regionali di Europa Verde.

“Sarà un momento di confronto pubblico per presentare i temi chiave della

campagna elettorale e condividere la nostra visione per una Nuoro più

giusta, sostenibile e solidale, capace di affrontare le grandi sfide

ambientali e sociali con serietà e coraggio”, si legge in una nota

dell’Ufficio Stampa.

A seguire, appuntamento in Piazza Vittorio Emanuele con un banchetto

informativo sui cinque referendum del 7 e 8 giugno, per promuovere la

partecipazione democratica e spiegare perché votare sì è fondamentale per

il futuro dei diritti e del lavoro nel nostro Paese.

“Con Emiliano Fenu sindaco, vogliamo dare a Nuoro un’amministrazione nuova,

ecologista e attenta ai bisogni reali delle persone”.

Lo comunica l’Ufficio Stampa di Angelo Bonelli

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE