(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 01 June 2025 TASSE, TURCO (M5S): PRESSIONE FISCALE EFFETTIVA AL 47,4. IL GOVERNO MELONI AFFONDA CETO MEDIO

Roma, 1 giu. – “Il Movimento 5 Stelle denuncia con forza l’ennesimo fallimento del governo Meloni. Nel 2024 la pressione fiscale effettiva – cioè quella realmente sostenuta da chi dichiara i redditi – ha raggiunto il 47,4%, in aumento rispetto al 46,3% del 2023. È quanto emerge dal rapporto pubblicato il 30 maggio 2025 dall’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, che conferma un dato allarmante: i cittadini onesti sono sempre più schiacciati dal peso del fisco, mentre l’economia sommersa resta fuori controllo. Questo dato conferma anche quanto già emerso in merito alla pressione fiscale apparente (sul PIL totale), anch’essa cresciuta, passando dal 41,4% al 42,6%. Adesso il dato davvero scandaloso è quello effettivo, che fotografa l’ingiustizia fiscale che milioni di lavoratori, famiglie e imprese oneste affrontano ogni giorno. In campagna elettorale la presidente Meloni aveva promesso un’Italia “a tasse più basse”. Ma la realtà dei fatti parla chiaro: le tasse sono aumentate, la lotta all’evasione è ferma, i tagli al cuneo fiscale sono stati una tantum e non strutturali, l’economia sommersa continua indisturbata. Il Movimento 5 Stelle non accetta che il peso fiscale ricada sempre su chi rispetta le regole, mentre altri evadono o eludono senza conseguenze. Abbiamo proposto una nostra riforma fiscale equa e trasparente, ma non siamo stati ascoltati. Il Movimento 5 Stelle continuerà a battersi per un fisco più equo, trasparente e redistributivo, dove chi ha di più contribuisce di più, e chi lavora non viene spremuto. Lo dichiara il senatore Mario Turco, Vicepresidente del M5Se coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Imprese.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle