(AGENPARL) – Sun 01 June 2025 Le spiagge di Castiglione della Pescaia a misura di bambino: confermata per il 2025 la Bandiera Verde dei pediatri

Castiglione della Pescaia si conferma anche per il 2025 territorio a misura di bambino. Sulle spiagge del litorale sventola, consecutivamente dal 2012, la Bandiera Verde dei pediatri. Un riconoscimento che premia l’impegno dell’amministrazione nell’offrire ai turisti, soprattutto quando si tratta di famiglie, servizi sempre più di qualità.

«Un riconoscimento che consolida l’eccellenza del territorio – afferma la sindaca Elena Nappi – anche dal punto di vista della sicurezza e della soddisfazione dei genitori per i servizi offerti anche nei confronti dei loro figli. Un turismo molto importante quello delle famiglie per un territorio come Castiglione della Pescaia che vanta da anni eventi e servizi dedicati ai ragazzi, parchi gioco inclusivi, spiagge attrezzate a misura di bambino, attività laboratoriali, spazi e progetti studiati per soddisfare le varie età presenti».