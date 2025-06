Comunicato stampa | COLDIRETTI CUNEO: BONO A SAVIGLIANO E CAFFARO A MONDOVÌ

(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 01 June 2025 Coldiretti Cuneo autorizza la libera e gratuita pubblicazione delle immagini allegate: 1) il nuovo Segretario Coldiretti di Zona Savigliano Matteo Bono e il Segretario uscente Daniele Caffaro; 2) il nuovo Segretario Coldiretti di Zona Mondovì Daniele Caffaro e il Segretario uscente Gianni Gentile.

N. 98 – 1 Giugno 2025

COLDIRETTI CUNEO: BONO A SAVIGLIANO E CAFFARO A MONDOVÌ

L’Organizzazione agricola presenta i nuovi Segretari delle due Zone cuneesi

Coldiretti Cuneo annuncia due importanti avvicendamenti ai vertici delle Zone di Savigliano e Mondovì, che salutano i Segretari uscenti e accolgono i nuovi arrivi.

Dal 3 giugno 2025 Matteo Bono sarà il nuovo Segretario Zona di Savigliano, in sostituzione di Daniele Caffaro che assumerà, lo stesso giorno, l’incarico di Segretario Zona a Mondovì, succedendo a Gianni Gentile, che lascia il Monregalese dopo otto anni di intensa e proficua attività per andare a ricoprire un altro incarico nell’ambito dell’Organizzazione agricola.

Per Bono è la prima nomina alla Segreteria di una Zona. Classe 1984, di Centallo, laureato in Scienze dell’Amministrazione e Consulenza del Lavoro, lavora in Coldiretti dal 2009 e ha ricoperto numerosi incarichi operativi e di coordinamento in diverse Zone della provincia tra Alba, Ceva, Cuneo, Fossano e Saluzzo, occupandosi dapprima di fiscalità e organizzazione per poi specializzarsi nella politica agricola comunitaria e nello sviluppo rurale.

Caffaro, bargese di 42 anni, laureato in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, è da sette anni Segretario Zona a Savigliano; è approdato nel 2007 in Coldiretti Cuneo dove ha maturato una lunga esperienza nella consulenza zootecnica, nel diritto agrario, nella PAC e nel PSR, che gli ha consentito di assumere nel 2018 il primo incarico da Segretario Zona.

Ora Matteo Bono è chiamato a guidare una realtà di oltre 1.500 associati. A Savigliano la Coldiretti Cuneo ha un ufficio zonale in piazza Schiaparelli 10 e due uffici recapito, a Cavallermaggiore e Racconigi, a servizio delle 11 sezioni. Il Presidente di Zona della Coldiretti a Savigliano è l’allevatore Enrico Vassallo.

Daniele Caffaro prende invece il timone del Monregalese, che conta oltre 2.500 associati; l’ufficio zonale è ubicato a Mondovì, in via Biglia 5, ma sono presenti altri tre uffici recapito, a Carrù, Dogliani e Magliano Alpi, per 30 sezioni. Marco Bongiovanni, corilicoltore, è il Presidente di Zona della Coldiretti a Mondovì.

Il Direttore provinciale della Coldiretti cuneese Francesco Goffredo, nell’incontrare le due Assemblee di Zona e il personale interessato ai cambi, ha dichiarato: “Sono certo che queste nomine rispondono alle esigenze dei nostri soci. Bono e Caffaro hanno le qualità, la professionalità e l’esperienza per continuare con successo il lavoro fin qui svolto con impegno dai loro rispettivi predecessori e sapranno interpretare al meglio le esigenze sindacali e tecniche delle imprese associate. Desidero inoltre ringraziare Gianni Gentile per la generosità, la professionalità e il dinamismo sindacale con cui ha operato nella Zona di Mondovì in questi anni, qualità che saprà mettere al servizio dell’Organizzazione nel suo prossimo incarico”.

Ufficio Comunicazione

COLDIRETTI CUNEO

Sito web: cuneo.coldiretti.it

[Descrizione: Logo_Facebook] [Descrizione: Logo_Instagram] [Descrizione: Logo_YouTube]

__________________________________________________________

Rispetta l’ambiente: se non è necessario, non stampare questa email