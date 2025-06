Com Stampa Filctem Cgil Padova: “No alla chiusura del parcheggio aziendale della Mion spa di Torreglia”

(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 01 June 2025 *Comunicato Stampa*

*Chiusura temporanea del parcheggio aziendale della Mion Spa di Torreglia,

la presa di posizione della Filctem Cgil Padova*

*Filctem CGIL Padova: “Inaccettabile scaricare sui lavoratori

responsabilità che spettano agli enti pubblici. Chiediamo sicurezza e

rispetto”*

In seguito alla circolare diffusa dalla direzione di Mion S.p.A. lo scorso

5 maggio che annunciava la chiusura temporanea del parcheggio aziendale nei

giorni che vanno dal 3 al 6 giugno, la Filctem CGIL di Padova esprime forte

preoccupazione e contrarietà per il tono e i contenuti del provvedimento.

“Come chiaramente riportato nella comunicazione aziendale – informa Alberto

Sanna, Segretario Provinciale della Filctem Cgil Padova – tale chiusura è

motivata da una controversia tra azienda ed enti pubblici in cui il

personale non gioca in nessun ruolo o ha responsabilità alcuna. Riteniamo

inaccettabile che a pagare il prezzo di questa situazione debbano essere

proprio i dipendenti, chiamati a farsi carico di disagi e problemi che sono

palesemente di competenza degli enti pubblici e non certo di chi ogni

giorno garantisce con professionalità l’attività produttiva”.

“Una chiusura – aggiunge il sindacalista – che obbligherà il personale a

percorrere oltre un chilometro a piedi per raggiungere lo stabilimento, in

un’area priva di adeguate infrastrutture pedonali e di illuminazione, con

seri rischi per la sicurezza, soprattutto nelle fasce orarie di inizio e

fine turno”.

“Per questo motivo – prosegue Alberto Sanna – abbiamo già richiesto e

ottenuto un incontro urgente al Sindaco di Torreglia, non per alimentare lo

scontro ma per ribadire con chiarezza la nostra priorità assoluta:

difendere l’occupazione e garantire condizioni di lavoro sicure e

dignitose. La chiusura del parcheggio, anche se momentanea, rappresenta un

allarme serio dal punto di vista della sicurezza che non può essere

ignorato”.

“Dopo l’incontro con il sindaco – conclude il Segretario Provinciale della

Filctem Cgil Padova – si è svolta un’assemblea con le lavoratrici e i

lavoratori dell’azienda che hanno espresso unanime disagio e forte

preoccupazione per le ricadute quotidiane derivanti da questa scelta

unilaterale. Motivo per cui hanno chiesto che si apra immediatamente un

confronto trasparente e costruttivo con tutte le parti in causa. Hanno

ragione e come Filctem CGIL Padova continueremo a vigilare e ad agire

affinché nessuna decisione venga presa sulla pelle di chi lavora. La

sicurezza non può mai essere considerata una variabile sacrificabile”.