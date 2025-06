Bonelli: “Un’altra strage a Gaza. Le parole vuole del governo fanno male, subito sanzioni e basta doppia morale ”

(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2025

subito sanzioni e basta doppia morale ”

“Oggi a Gaza si è consumata l’ennesima strage: decine di civili innocenti

sono stati massacrati nei pressi di un centro di distribuzione di aiuti

umanitari a Rafah, in un’area che Israele stesso aveva indicato come

“sicura”. Uccisi mentre cercavano cibo e acqua. Una barbarie intollerabile.

Netanyahu va fermato subito.”

Lo dichiara Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e

co-portavoce nazionale di Europa Verde.

“Di fronte a questo crimine, l’ipocrisia del governo italiano è diventata

intollerabile. Non basta dire, come hanno fatto nelle ultime ore il

ministro Tajani, “non condividiamo”. e il ministro Crosetto “raid Gaza

ingiustificati, Israele deve fermarsi” – sono parole vuote che fanno male

mentre l’Italia mantiene gli accordi militari, prosegue con l’addestramento

congiunto e si mantengono le relazioni economiche con Israele. È una doppia

morale vergognosa: contro la Russia il governo ha sostenuto giustamente

sanzioni, ma su Netanyahu cala il silenzio. Perché?” si chiede Angelo

Bonelli

“L’Italia ha votato contro la revisione dell’accordo UE-Israele, isolandosi

dalla maggioranza dei Paesi europei. Una decisione inaccettabile. Perché

chi devasta scuole, ospedali, campi profughi e uccide 20.000 bambini e

60.000 civili non dovrebbe essere sanzionato? Il diritto internazionale non

si applica a convenienza. Chi compie crimini contro l’umanità deve essere

fermato e perseguito, ovunque si trovi. Il governo Meloni, con il suo

silenzio e la sua ignavia, sta rendendo l’Italia complice di un massacro.

Serve un atto di dignità e giustizia: l’ambasciatore italiano a Tel Aviv va

richiamato immediatamente, gli accordi militari e commerciali vanno sospesi

e l’Italia deve chiedere formalmente all’Unione Europea l’introduzione di

sanzioni contro il governo israeliano. Netanyahu è un criminale di guerra

che si avvale delle azioni di Hamas per distruggere la Striscia di Gaza e

uccidere decine di migliaia di Gazawi. Per questo chiediamo agli italiani

di scendere in piazza il 7 giugno per dire basta sterminio a Gaza dove è in

corso una pulizia etnica.” conclude Bonelli

