(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 01 June 2025 Bonelli, 2 Giugno: “Il Presidente Mattarella ci ricorda che la

partecipazione democratica è la forza della Repubblica”

“Le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione

della Festa della Repubblica, ci ricordano con forza e sobrietà il valore

profondo della partecipazione democratica e del voto. Il 2 giugno 1946,

attraverso un referendum libero e universale – il primo a suffragio anche

femminile – il popolo italiano scelse la Repubblica e aprì il cammino verso

la Costituzione nata dalla Resistenza al nazifascismo.”

Lo afferma in una nota Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce

nazionale di Europa Verde.

“Quelle parole ci chiamano oggi a una riflessione sulla responsabilità che

ciascuno di noi ha nel partecipare alla vita democratica del Paese. Per

questo ritengo che il 7 e 8 giugno, quando gli italiani saranno chiamati a

esprimersi su cinque quesiti referendari, sia fondamentale garantire una

grande partecipazione popolare, nel pieno spirito della Costituzione.

La Repubblica è nata dal voto. La sua forza, oggi come allora, sta nella

partecipazione consapevole dei cittadini. È questo il modo più autentico

per onorare i valori dell’antifascismo, della giustizia, della libertà e

della democrazia che sono alla base della nostra convivenza civile.”

conclude Bonelli

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE