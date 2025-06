(ARC) Sport: Anzil, funzione sociale Pro Fagagna vale oggi come 80 anni fa

(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 01 June 2025 Trieste, 1 giu – “Quando nasceva la Pro Fagagna questo

sodalizio sportivo nell’immediato dopoguerra rappresent? una

seconda famiglia per molti ragazzi: ? un funzione sociale che va

recuperata, attualizzandola ai tempi di oggi nei quali i giovani

spesso tendono a isolarsi nel gioco in una dinamica virtuale con

i loro coetanei mentre hanno bisogno invece di ritrovare un

contatto fisico, di stare insieme all’aria aperta e di incontrare

maestri di vita e di sport”.

? la riflessione che il vicegovernatore con delega allo Sport

Mario Anzil ha portato alla cerimonia per l’Ottantesimo dalla

fondazione dell’associazione sportiva dilettantistica alla sala

Vittoria di Fagagna.

“La Regione crede nello sport, al punto che siamo in Italia di

gran lunga i primi per investimenti in questo settore”, ha

aggiunto Anzil, ricordando che “proprio nel campo sportivo di

Fagagna sono in corso in questo periodo lavori di

ristrutturazione finanziati dall’Amministrazione del Friuli

Venezia Giulia”. Il vicegovernatore si ? complimentato “con

quanti sono attivi nell’U.S. Pro Fagagna, dal presidente Luca

Merlino ai dirigenti e gli accompagnatori e i guardalinee, dai

tecnici ai genitori, ovvero tutti coloro che in ruoli diversi si

prodigano per creare un ambiente di vita migliore”.

Alla cerimonia, suggellata dalla presentazione di un libro per

l’ottantesimo dalla fondazione della societ?, sono intervenuti,

tra gli altri, il sindaco Daniele Chiarvesio ed Ermes Canciani,

che guida il Comitato regionale della Figc Lnd.

