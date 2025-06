(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 01 June 2025 ALOISIO (M5S): VALDITARA SBAGLIA ANCORA: L’EDUCAZIONE EMOTIVA NON SI IMPROVVISA CON ANNUNCI SUPERFICIALI

Le dichiarazioni del ministro Valditara circa l’inserimento dell’educazione emotiva nelle linee guida sull’educazione civica sono un grave passo indietro, giacché questi insegnanti non possono essere ridotti a un’operazione di facciata, affidata a qualche oretta di formazione per insegnanti che già si sobbarcano un carico di lavoro insostenibile. È un tema troppo delicato, troppo importante, per essere trattato con superficialità e propaganda. Già esiste un disegno di legge, a mia prima firma, che mira a sviluppare un’educazione emotiva seria, strutturata e interdisciplinare, affidata a professionisti qualificati tra cui pedagogisti ed esperti che conoscono bene le dinamiche di crescita e di relazione dei nostri giovani. Inoltre, questa impostazione rischia di creare un grave vuoto nelle scuole, dove gli insegnanti, già oberati di responsabilità, saranno costretti a improvvisare interventi che richiedono competenze specifiche. La vera educazione emotiva richiede risorse, formazione di qualità e un coinvolgimento serio di figure professionali qualificate — cose che il ministro Valditara non sembra minimamente considerare. La formazione di cittadini consapevoli, empatici e rispettosi non si ottiene con spot mediatici, ma con un investimento serio nel futuro delle nostre scuole e dei nostri figli. Se questa è la sua visione, allora siamo già lontani anni luce dal vero senso dell’educazione. È il momento di cambiare passo, di investire seriamente e di smettere di giocare con temi così delicati e fondamentali per il nostro Paese”.

Così in una nota la senatrice Aloisio.

