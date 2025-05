Venice Hospitality Challenge, la regata della Serenissima al Salone Nautico Venezia

(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 31 May 2025 Venezia, 31 maggio 2025. Oggi al Salone Nautico Venezia è stata presentata la XII Venice Hospitality Challenge, regata ideata e diretta da Mirko Sguario, presidente dello Yacht Club Venezia. Unica competizione velica al mondo che si disputa interamente nelle acque interne di una città, Venice Hospitality Challenge riassume in una perfetta sintesi l’immagine di ospitalità d’eccellenza della Serenissima e la sua vocazione marinaresca tramandata da oltre mille anni.

Il via sarà annunciato dai getti d’acqua dei rimorchiatori Panfido sabato 18 ottobre alle 13.30. Prevista una doppia partenza con i partecipanti che verranno suddivisi dal Comitato di Regata in due categorie che, in base alle caratteristiche di ciascuna imbarcazione, partiranno a due minuti l’una dall’altra. Alle 17.30 le premiazioni presso la banchina VYP alle Zattere dove verrà anche assegnato il Barcolana Venice Hospitality Trophy, trofeo Challenge per l’imbarcazione meglio classificata considerando le migliori prove nella Barcolana Maxi Trofeo Portopiccolo e Venice Hospitality Challenge. Come sempre il pubblico potrà assistere all’intero svolgimento della regata dalle rive del bacino di San Marco, da Punta della Dogana fino alle Zattere e ammirare da vicino le imbarcazioni ormeggiate al pontile galleggiante posizionato nel Canale della Giudecca grazie alla collaborazione dell’Autorità Portuale, della Capitaneria di Porto e della Fondazione VAC.

La Venice Hospitality Challenge 2025, che fin dalla nascita vede il sostegno e la partecipazione dell’hotellerie veneziana cinque stelle, vedrà skipper di fama internazionale contendersi l’ambito cappello del Doge, realizzato quest’anno dalla storica vetreria muranese Simone Cenedese.

Evento ufficiale dell’Autunno Veneziano, la “Regata degli Hotel” nel tempo è cresciuta in prestigio e popolarità e quest’anno entra a far parte del programma di ICOMIA 2025 (International Council of Marine Industry Associations), la riunione mondiale dei porti turistici che si terrà a Venezia (Isola della Certosa) dal 15 al 17 ottobre. Il congresso, che vedrà la partecipazione di centinaia di operatori del settore, sarà il palcoscenico ideale per una visibilità rivolta ai mercati internazionali e al turismo di alto livello.

Yacht Club Venezia e Venice Hospitality Challenge confermano l’ormai pluriennale collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) con l’intento di promuovere quei valori di solidarietà e responsabilità civile indispensabili per la ricerca mentre il Vaporetto Rosa, un natante ibrido a basso impatto ambientale, accompagnerà la regata per ricordare l’importanza della prevenzione per i tumori al seno. Nell’ambito della sostenibilità ambientale, traguardo indispensabile per una città nata sul mare, Yacht Club Venezia fornirà a skipper ed equipaggi abbigliamento realizzato da Mureadritta con materiali riciclati dalle bottiglie di plastica. Al termine del loro impiego, i capi potranno essere nuovamente riutilizzati come materia prima.

Anche quest’anno il Corpo Militare dell’Ordine di Malta è a disposizione dello Yacht Club Venezia per fornire con il proprio personale sanitario e le proprie idro-ambulanze il servizio di supporto medico avanzato in occasione della regata. L’Unità Speciale Idro-Ambulanze e Mezzi Nautici, al comando del Maggiore Nicola Odoardo Falconi, sarà presente come punto sanitario acqueo.

Patrocinata dal Comune di Venezia, dalla Regione Veneto e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Venice Hospitality Challenge è supportata dai partner Vela Spa, Salone Nautico Venezia, Marina Militare, Venezia Le Città in Festa, Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, Corpo Militare dell’Ordine di Malta e Federazione Italiana Vela.