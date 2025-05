(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 31 May 2025 UN ALIENO IN PATRIA (RAI 3) – PER GLI ITALIANI L’INFLAZIONE E’ IL VERO ALLARME SOCIALE

LO RIVELA IL SONDAGGIO DI ONLY NUMBERS

Roma, 31 maggio 2025

Per il 40,4% degli italiani l’inflazione è il vero allarme sociale. E’ quanto rivela il sondaggio settimanale realizzato da Only Numbers. I dati della ricerca, che viene rilasciata ogni settimana, sono stati lo spunto per la nuova puntata del programma “Un alieno in patria” (Rai 3), condotto da Peter Gomez.

Il titolo dell’indagine – “Le Priorità degli Italiani” – sintetizza l’intento dell’analisi: dare voce alle preoccupazioni concrete dei cittadini.

Alla domanda “Nel confronto di quelle che oggi vengono presentate come emergenze, quale tema esprime per Lei il maggiore problema per l’Italia?”, gli italiani non hanno dubbi: l’inflazione e l’aumento dei prezzi si attestano in cima alle preoccupazioni con il 40,4% delle risposte. Un dato che conferma quanto il carovita stia impattando sulla quotidianità delle famiglie, minando la capacità di spesa e la qualità della vita. Al secondo posto, con il 34,7%, emerge un’altra urgenza che tocca la sfera personale e sociale: le liste d’attesa e le difficoltà di accesso alla sanità pubblica, a testimonianza di un disagio crescente nel rapporto con il sistema sanitario nazionale. Segue con il 29,3% il tema delle tasse elevate, vissute come un ostacolo allo sviluppo delle imprese e al benessere delle famiglie.

Non mancano preoccupazioni sul fronte occupazionale (27,7%), sull’immigrazione (20,6%) e sulla sicurezza urbana (20,0%), mentre temi strutturali come l’evasione fiscale (17,4%) e il cambiamento climatico (16,2%) restano più distanti nella scala delle priorità. Tra i primi 10 problemi anche la guerra in Ucraina e Medio Oriente (12,9%) e la mancanza di prospettive per le nuove generazioni (10,9%).

“Gli italiani chiedono risposte concrete su temi che toccano direttamente la loro vita quotidiana”, ha spiegato nel corso del programma la sondaggista Alessandra Ghisleri, “L’economia, la sanità e il fisco rappresentano le tre grandi aree dove si gioca il consenso e il futuro del Paese”.

[cid:rai_logo_96(2)_bf6f2c31-4a2d-4275-af3d-694f3b6d94db.gif]

Antonio Ranalli

Approfondimento

Borgo Sant’Angelo, 23 – 00193 Roma (RM)

web: http://www.rai.it

web: http://www.raiplay.it

[cid:cotb2025_bannermail_4e9d5bdc-dc5e-43ac-8928-d9e4e63037ea.jpg]