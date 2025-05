NOTA STAMPA – ZANGRILLO: “ATTACCARE UNA BAMBINA È DISUMANO. PIENA SOLIDARIETÀ A GIORGIA MELONI E ALLA SUA FAMIGLIA”

(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 31 May 2025 ZANGRILLO: “ATTACCARE UNA BAMBINA È DISUMANO. PIENA SOLIDARIETÀ A GIORGIA MELONI E ALLA SUA FAMIGLIA”

“Attaccare una bambina per colpire la madre è un gesto disumano e inaccettabile”, dichiara il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo che prosegue: “Le parole contro la figlia del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, offendono non solo una famiglia, ma la dignità di tutti noi. Piena solidarietà alla Premier e alla sua famiglia. Davanti a certe cose si sta da una parte sola: quella del rispetto”, conclude Zangrillo