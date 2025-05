(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 31 May 2025 *Bonelli: “Sanzioni anche per Netanyahu, come per Putin. Basta ipocrisie:

l’Italia smetta di essere complice”*

«Sulla vicenda palestinese serve una vera iniziativa diplomatica, che non

può prescindere dalle sanzioni: lo stesso strumento adottato contro la

Russia va applicato anche a Israele. Quando vengono violati i diritti umani

e il diritto internazionale, le sanzioni sono un dovere. Se fossi stato al

governo, le avrei votate e proposte per entrambi i casi.»

Così Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce nazionale di Europa Verde,

intervenendo alla *Maratona per Gaza* promossa dallo streamer Ivan Grieco.

«Non può esserci una doppia morale: si sanziona Putin, ma si lascia

impunito Netanyahu, responsabile – come ha scritto anche la storica ebrea

Anna Foa – di una vera e propria pulizia etnica. A Gaza è in corso un

cambiamento forzato della geografia e della demografia. Ieri ho parlato con

l’unico medico sopravvissuto all’esecuzione di 16 tra medici e paramedici a

Gaza: mi ha raccontato l’orrore.»

Bonelli denuncia anche l’atteggiamento del governo italiano: «L’Italia ha

votato contro la revisione dell’accordo UE-Israele, isolandosi rispetto

alla maggioranza dei Paesi europei. Perché chi devasta scuole, ospedali,

campi profughi e uccide 20.000 bambini non dovrebbe essere sanzionato?»

«Abbiamo condannato Hamas, ma questo non può giustificare lo sterminio di

un popolo. Hamas e Netanyahu si rafforzano a vicenda: due facce della

stessa medaglia. L’ipocrisia del governo italiano è intollerabile. Meloni

ha parlato di Gaza “da madre”: io parlo da padre, e provo orrore davanti a

tanta ignavia. Non basta dire “non condividiamo”: si continuano intanto

relazioni militari ed economiche con Israele. Perché alla Russia sì, e a

Netanyahu no? Questa è la grande ipocrisia dell’Europa. E dell’Italia.»

conclude Bonelli

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE