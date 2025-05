(ARC) Cultura: Anzil, Abbazia Rosazzo ambasciatrice di pace con Atchugarry

(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 31 May 2025 Manzano, 31 mag – “Sarebbe un onore e un piacere progettare

nuove iniziative che leghino la nostra terra all’artista

internazionale Atchugarry. La nostra regione ? un territorio di

confine e abbiamo bisogno di autori che si facciano interpreti di

una cultura di frontiera dove la pace ? espressione del dialogo

costante tra chi conosce il reciproco oltreconfine”.

? quanto ha dichiarato il vice governatore del Friuli Venezia

Giulia con delega alla Cultura, Mario Anzil, in occasione

dell’ultimo giorno di apertura della mostra “Messaggi di pace”,

organizzata dalla Fondazione Abbazia di Rosazzo in collaborazione

con il Comune di Manzano e numerosi partner privati.

Un’iniziativa sostenuta dalla direzione cultura della Regione

Friuli Venezia Giulia nell’ambito dei bandi di valorizzazione

culturale legati a GO!2025.

L’esposizione biennale, ha ospitato, per l’edizione 2024-2025, le

opere dello scultore uruguaiano di fama internazionale Pablo

Atchugarry ricevendo, dallo scorso settembre ad oggi, il vivo

apprezzamento del pubblico per l’alto valore simbolico

dell’evento e per il suo significato culturale e civile.

La rassegna ha proposto un percorso artistico che invita alla

riflessione sul tema della pace, attraverso le varie declinazioni

della colomba della pace, opera evocativa di Atchugarry, capace

di unire sensibilit? estetica e messaggio universale.

Nell’occasione Anzil ? stato accompagnato, tra gli altri, dal

presidente della Fondazione Abbazia di Rosazzo Giuliano Pavan e

dal sindaco di Manzano Piero Furlani.

Durante la visita, ? intervenuto in collegamento telefonico lo

stesso Pablo Atchugarry che ha ribadito la volont? di proseguire

il rapporto con il territorio e con la Fondazione indicando nel

presidente della Pavan un ambasciatore e promotore entusiasta del

proprio lavoro e il Friuli Venezia Giulia una regione sensibile

alla cultura internazionale.

Anzil ha infine auspicato future sinergie: “Sarebbe un onore

trovare nuove opportunit? di collaborazione con questo artista”

aggiungendo che “la Fondazione Abbazia di Rosazzo si conferma

cos? un luogo di dialogo e incontro tra arte, cultura e valori

condivisi, capace di attrarre nomi di rilievo internazionale e

coinvolgere il pubblico in riflessioni profonde e attuali”.

ARC/SSA/gg

311804 MAG 25