Sistema di videosorveglianza: dal 3 giugno nuovi interventi in centro storico

Proseguono gli interventi per il miglioramento del sistema di videosorveglianza. Dopo le 43 telecamere entrate in funzione a gennaio, da martedì 3 giugno inizieranno i lavori per garantire una maggiore copertura in centro storico.

Nello specifico, prima dell’inizio del Festival dei Due Mondi, è prevista l’installazione di ulteriori 10 telecamere per completare i siti di ripresa in piazza della Genga, piazza del Comune e via di Visiale, piazza del Mercato-Arco di Druso e via Brignone.

Si tratta della seconda fase dell’intervento che, una volta completato, vedrà la sistemazione di ulteriori 36 telecamere Bullet di tipo avanzato, 1 telecamera SpeedDome e 5 telecamere per lettura targhe ad alta velocità (sistema di controllo “Milestones”). Le zone interessate saranno la rotatoria di viale Giacomo Matteotti, la Casina Ippocastano, via Cacciatori delle Alpi, viale Trento e Trieste, la rotatoria all’ingresso nord, piazza della Genga, piazza del Mercato, piazza del Comune, via di Visiale, piazza Campello, via Brignone, via caduti di Nassiriya e uscita Spoleto sud.

A riguardo il Comune di Spoleto ha affidato l’esecuzione di tutti gli interventi necessari per la conclusione della seconda fase di implementazione dell’impianto di videosorveglianza e l’installazione di 7 telecamere nell’area polivalente di Passo Parenzi (via Pasquale Laureti). Come anticipato nei mesi scorsi tutte le nuove postazioni di ripresa entreranno in funzione contestualmente all’attivazione della fornitura di energia elettrica.

