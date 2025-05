“InCorte News” – maggio 2025

(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 30 May 2025 InCorte News – Newsletter della Corte costituzionale a cura dell’Ufficio Comunicazione e Stampa

Le novità del mese

Anno II, numero 5 – maggio 2025

Primo piano

* Nel Salone Belvedere di Palazzo della Consulta si è tenuta una cerimonia in onore dei cento anni del Presidente emerito Cesare Ruperto. Alla cerimonia hanno preso la parola il Presidente della Corte Giovanni Amoroso e la giudice Maria Rosaria San Giorgio, seguiti dal Professore Achille De Nitto, già assistente di studio del Presidente Ruperto, che ne ha tratteggiato un ritratto. La cerimonia si è conclusa con i calorosi auguri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. (28 maggio 2025)

Le foto della giornata sono disponibili sulla home page del sito istituzionale, accompagnate dalla video intervista al Presidente emerito Cesare Ruperto, realizzata nel 2022 dall’allora Presidente della Corte Silvana Sciarra.

Le interviste ai Presidenti emeriti sono disponibili sul canale YouTube della Corte al seguente indirizzo: https://www.youtube.com/playlist?list=PL2ayvyUhTteU15IrrF8V6d7SWtnYEpOqw

________________________________

Mini podcast

Procreazione medicalmente assistita, ore d’aria nel regime 41-bis, papilloma virus e responsabilità genitoriale. Ascolta in 3 minuti i mini podcast usciti nel mese di maggio:

* Non eccede la manifesta irragionevolezza la scelta legislativa di non consentire l’accesso alla PMA alla donna singola (pubblicato: 28 maggio 2025)

* “Ore d’aria” nel regime ex articolo 41-bis: è in giustificato un trattamento deteriore perché la sicurezza è garantita dalla separazione dei gruppi di socialità (pubblicato: 21 maggio 2025)

* Percorsi di istruzione: non viola la Costituzione l’obbligo, per i ragazzi tra gli 11 e 25 anni, di documentare, alternativamente, la somministrazione del vaccino anti-papilloma virus (HPV), l’avvio del programma di somministrazione, il rifiuto della somministrazione o il “formale rifiuto” di produrre alcun documento (pubblicato: 14 maggio 2025)

* Il giudice deve poter valutare se corrisponda all’interesse del minore sospendere il genitore condannato per maltrattamenti in famiglia dall’esercizio della responsabilità genitoriale (pubblicato: 7 maggio 2025)

________________________________

Decisioni del mese

Uno schema sintetico delle sentenze e delle ordinanze depositate nel mese di maggio.

* Maggio 2025

* I mesi precedenti

________________________________

Comunicati stampa sulle decisioni della Corte

________________________________

Eventi

* Il Presidente, Giovanni Amoroso, con le alte cariche dello Stato ed i Capi di Stato e di governo stranieri, ha partecipato alla solenne cerimonia per l’insediamento di Papa Leone XIV tenutasi a Piazza San Pietro (18 maggio 2025)

Alla pagina degli “Incontri in Biblioteca” sono disponibili il video e le fotografie dell’evento.

La panoramica, con alcune fotografie, dei diversi eventi a cui hanno preso parte i giudici costituzionali è disponibile alla sezione del sito dedicata agli eventi.

________________________________

Viaggio nelle scuole

Ripartirà a settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico, il “Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle scuole”, l’iniziativa che ha portato i giudici della Corte costituzionale a dialogare con moltissimi studenti di scuole superiori di tutta Italia per parlare della Costituzione, del ruolo della Corte a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali, delle modalità di lavoro del collegio, dell’incidenza della giurisprudenza costituzionale nella vita delle persone.

Tutti gli incontri sono disponibili sul sito della Corte nella sezione dedicata: Il Viaggio in Italia. La Corte costituzionale nelle scuole

Nella sezione dedicata alla Corte nelle scuole, e sul canale Youtube della Corte, è disponibile il nuovo video “L’udienza pubblica in pillole” per conoscere, accompagnati dalle immagini all’interno della sala delle udienze di Palazzo della Consulta, le varie fasi dell’udienza pubblica della Corte costituzionale.

________________________________

Studenti visitano la Corte

Sul sito della Corte è attiva una sezione dedicata agli studenti che vengono in visita al Palazzo della Consulta. Nel mese di maggio:

* Liceo scientifico “Europa Unita” di Porto Torres (SS) – 23 maggio 2025

* Università degli studi di Milano – 20 maggio 2025

* Università degli studi Roma Tre – 20 maggio 2025

* Università degli studi di Bergamo – 16 maggio 2025

* Liceo classico “Socrate” di Roma – 15 maggio 2025

* Università degli studi Europea di Teramo – 15 maggio 2025

Nella sezione dedicata del sito, nelle rispettive gallerie fotografiche, le immagini della visita, dell’incontro con il giudice o con la giudice (quando previsti) e le foto di gruppo.

[Immagine che contiene testo, schermata, Carattere, grafica Il contenuto generato dall’IA potrebbe non essere corretto.]Conoscere la Corte costituzionale. Ruolo, funzioni, garanzie. La brochure della Corte costituzionale

________________________________

Visita il sito della Corte: http://www.cortecostituzionale.it