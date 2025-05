IL COMUNE COMUNICA – “Pagine Parlanti”: il 1° giugno al Piccinni l’attore e regista Lino Musella legge brani tratti da “Stato d’assedio” di Mahmud Darwish nell’ambito del progetto della compagnia Licia Lanera finanziato dal Cepell

(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 30 May 2025 PAGINE PARLANTI

IL 1° GIUGNO AL PICCINNI L’ATTORE E REGISTA LINO MUSELLA

LEGGE BRANI DI “STATO D’ASSEDIO” DI MAHMUD DARWISH

NELL’AMBITO DEL PROGETTO DELLA COMPAGNIA LICIA LANERA

FINANZIATO DAL CEPELL

L’assessora Paola Romano ricorda l’appuntamento di domenica 1 giugno, promosso dalla compagnia teatrale Licia Lanera in collaborazione con l’assessorato comunale alle Culture: alle ore 21, sul palco del teatro comunale Piccinni, l’attore e regista Lino Musella leggerà alcuni brani tratti da “Stato d’assedio” di Mahmud Darwish, poeta palestinese riconosciuto e studiato in tutto il mondo. A seguire la traduttrice di Darwish e arabista dell’Università di Bari, Silvia Moresi, insieme a Lino Musella, dialogherà con il pubblico.

L’evento rientra più ampio progetto Pagine Parlanti per la promozione e la diffusione della lettura Ad Alta Voce, dal nome del bando finanziato dal Cepell – Centro per il Libro e per la Lettura, che coinvolge luoghi e realtà culturali, istituzionali e non, con l’obiettivo di attraversare la città con la cultura della lettura, attraverso temi e perimetri artistici diversi, pubblici diversi con età e idee diverse.

“Chiudiamo la stagione del Teatro Piccinni con questo bellissimo appuntamento – commenta Paola Romano -, un reading teatrale di alcune pagine del poema in cui Mahmud Darwish descrive, con immagini potenti ed evocative, le condizioni di vita del popolo palestinese sotto l’occupazione israeliana. Un grido di resistenza e, insieme, un omaggio alla lotta per la libertà e la giustizia.

Un ringraziamento particolare a Lino Musella, che ha scelto di devolvere il suo compenso ai Medici Senza Frontiere impegnati in Palestina, e alla compagnia Licia Lanera, che con il progetto Pagine parlanti si è aggiudicata un bando nazionale del Cepell mettendo insieme diverse arti e diversi luoghi sotto l’egida delle storie, per consentire di ritrovarci insieme a riflettere su alcuni dei temi più caldi di questo nostro tempo”.

I biglietti sono disponibili su: https://www.vivaticket.com/it/ticket/stato-d-assedio/265018