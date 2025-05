(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 30 May 2025 EURISPES, SANTILLO (M5S): DATI 37ESIMO RAPPORTO SMASCHERANO FALLIMENTO GOVERNO

ROMA, 30 MAGGIO 2025 – “Nel paese delle meraviglie di Giorgia Meloni un italiano su 4 è a rischio povertà e i dati del 37° Rapporto Eurispes rappresentano una bocciatura senza appello delle politiche antisociali e classiste portate avanti da questa destra e da un governo inadeguato”. Così in una nota il deputato del M5S Agostino Santillo. “Mentre Meloni&Co. continuano a fare propaganda sui social, ignorando drammaticamente le famiglie italiane che faticano persino ad arrivare alla metà del mese, i cittadini esprimono chiaramente cosa vogliono: il 65,7% è favorevole al salario minimo, il 69% alla settimana corta e il 60,8% al ripristino del Reddito di cittadinanza – riprende -. La premier e i suoi vivono in una bolla dorata mentre gli italiani annegano nelle difficoltà. Questi numeri sono una sentenza politica devastante per un esecutivo che ha smantellato ogni forma di protezione sociale, a partire del RdC che aveva garantito dignità a milioni di italiani. Il M5S ha sempre sostenuto queste battaglie di civiltà e oggi i dati Eurispes ci danno ragione, smascherando l’inadeguatezza di chi governa contro gli interessi del popolo. Chiamano ‘patriottismo’ questa farsa fatta sostanzialmente di slogan vuoti e post sui social. Meloni si dia una mossa e scenda dal piedistallo della sua arroganza, prenda atto di questa chiara indicazione popolare e cambi immediatamente rotta, iniziando proprio dal salario minimo. Gli italiani reclamano misure di giustizia sociale che lei continua ostinatamente a negare” conclude Santillo.

