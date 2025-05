CS – I Sindaci del Movimento 5 Stelle dei Comuni di Ginosa, Crispiano e Mottola: il nostro sostegno alla candidatura di Piero Bitetti a Sindaco di Taranto

(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 30 May 2025 *I Sindaci del Movimento 5 Stelle dei Comuni di Ginosa, Crispiano e

Mottola: il nostro sostegno alla candidatura di Piero Bitetti a Sindaco di

Taranto*

In qualità di Sindaci dei Comuni della provincia ionica, crediamo

fermamente che Taranto meriti il Movimento 5 Stelle.

E, allo stesso tempo, riteniamo che il Movimento 5 Stelle meriti di

lavorare per Taranto, per affrontare con serietà, competenza e visione

tutte le tematiche cruciali che riguardano il futuro di questo territorio

complesso e straordinario.

È per questo che esprimiamo con convinzione il nostro sostegno a Piero

Bitetti. Una candidatura che riteniamo solida, credibile e capace di

interpretare al meglio le istanze di cambiamento e rigenerazione della

città.

L’impegno, la determinazione e il consenso raccolti da Annagrazia Angolano,

candidata sindaca del M5S, rappresentano la dimostrazione concreta che si

può fare politica in maniera diversa, vicina ai cittadini, e ottenere

risultati importanti. Questo percorso non deve interrompersi, ma anzi va

rafforzato e proseguito con coraggio.

Auspichiamo fortemente che si possa trovare una sintesi tra le delegazioni

del candidato sindaco Piero Bitetti e quella di Annagrazia Angolano, perché

da una parte vi è la responsabilità di governare e dare il proprio

contributo, e dall’altra il riconoscimento e il rispetto verso una forza

politica come il Movimento 5 Stelle, che a Taranto esprime il proprio

Vicepresidente del Senato, il Senatore Mario Turco, e che merita di essere

considerata nella giusta e dovuta rilevanza.

Invitiamo tutti i cittadini di Taranto a dare fiducia a Piero Bitetti come

Sindaco, per costruire insieme un’amministrazione all’altezza delle sfide

che attendono questa città e l’intero territorio.

Vito Parisi – Sindaco di Ginosa

Luca Lopomo – Sindaco di Crispiano

Giampiero Barulli – Sindaco di Mottola