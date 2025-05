(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 30 May 2025 Comunicato stampa

“La perla, la piuma e il fiore di loto”

Mostra di Catherine Horn, dal 1 al 6 giugno a Cervia nella sala Artemedia, piazza Garibaldi 3.

Vernissage il 1° giugno alle 10:00.

L’artista esplora la simbologia legata ad oggetti semplici. I suoi quadri raccontano diversi momenti di un’esperienza oppure diversi modi di guardare, di comprendere l’oggetto-esperienza. Come dice lei stessa, sono frammenti di una sua visione, scorci di realtà.

Con notevole potenza e perizia tecnica, Catherine Horn cattura lo spettatore riuscendo a trasmettere emozioni, esperienze profonde, intime ma in qualche modo universali.

“Cerco pezzetti di verità. Cammino nel mondo, gli occhi nelle nuvole o nell’interstizio tra due sanpietrini, seguendo una sensazione, un vibrare che si accorda con il battito del mio cuore. Ogni tanto una scheggia di verità mi trapassa l’anima e apre un instante di consapevolezza.

I miei quadri sono quelle schegge. Spero possano toccare anche voi e raccontarvi qualcosa che nel profondo sapevate già.

La perla per esempio è bellissima, ma in fondo è una vecchia ferita che l’ostrica ricopre per renderla meno pungente. Noi siamo ostriche. Ricopriamo le nostre ferite e più il tempo passa, più strati mettiamo. Alla fine la “perla” si prende tutto lo spazio e ci trasciniamo il suo peso.”

Aperto tutti giorni dal 1 al 6 giugno 2025 dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00 Sala Artemedia.

Instagram: cat.hartista