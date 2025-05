(ARC) Eventi: Roberti, Casanova celebrato come icona internazionale

(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2025

Trieste, 30 mag – "A tre secoli dalla sua nascita, Casanova

viene celebrato con una mostra affascinante che rende omaggio a

un personaggio diventato simbolo del made in Italy, sinonimo di

eleganza, cultura e qualit?. Come si pu? vedere all’interno degli

spazi espositivi di via Torino, il nome di Casanova ? ormai un

vero e proprio brand riconosciuto a livello internazionale.

Questa mostra racconta anche come le contaminazioni culturali

venete e italiane abbiano attraversato nei secoli queste terre,

includendo i territori dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Autonomie locali

Pierpaolo Roberti che stasera ha portato il saluto

dell’Amministrazione regionale all’inaugurazione della mostra

“Casanova in tour” promossa dall’Istituto regionale per la

Cultura Istriano-Fiumano-Dalmata (Irci) e allestita presso gli

spazi dell’ente in via Torino a Trieste.

“Questa ? sicuramente una delle pi? importanti mostre organizzate

in Italia per il terzo centenario della nascita di Giacomo