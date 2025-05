All’Università di Firenze torna ScienzEstate: laboratori, visite guidate e attività di orientamento. Apertura mercoledì 4 giugno

(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 30 May 2025 *Comunicato stampa*

*Firenze, 30 maggio 2025*

La 23esima edizione sarà inaugurata mercoledì 4 giugno in Aula Magna

*Laboratori, visite guidate e attività di orientamento: all’Università di

Firenze torna ScienzEstate*

*Tutti gli appuntamenti della manifestazione di divulgazione scientifica

promossa da OpenLab*

All’Ateneo fiorentino torna ScienzEstate, la manifestazione di divulgazione

scientifica promossa da OpenLab rivolta a

bambini, ragazzi e adulti.

Giunta quest’anno alla 23esima edizione, ScienzEstate si aprirà *mercoledì

4 giugno* (ore 10 – Aula Magna, Piazza San Marco, 4). Dopo i saluti

istituzionali si terrà un *workshop* sul tema* “Le parole della scienza:

sostenibilità”*, filo conduttore delle varie iniziative in calendario.

I primi appuntamenti, *mercoledì 11 e giovedì 12 giugno*, saranno ospitati

al *Campus di Sesto Fiorentino* (dalle 18 alle 23 – viale delle Idee) e

prevedono dimostrazioni, giochi, spettacoli, laboratori interattivi e

visite guidate su prenotazione ai Dipartimenti e ai Centri di Ricerca.

Tante le iniziative in programma: dalla biodiversità vegetale al

funzionamento del cervello, dalle illusioni ottiche agli algoritmi

dell’informatica, dai batteri ai polimeri, dai raggi cosmici agli

acceleratori di particelle

Le attività di ScienzEstate torneranno *martedì 16 settembre* al *Campus

delle Scienze Sociali di Novoli* (via delle Pandette 2), dove verranno

organizzate negli spazi esterni attività divulgative relative

alle Scienze Sociali. Il diritto internazionale, la Costituzione, la

solidarietà, la sostenibilità, l’educazione finanziaria e tante altre

tematiche saranno illustrate dai divulgatori dei Dipartimenti

di Scienze per l’Economia e

l’Impresa, Scienze Giuridiche, Scienze Politiche e Sociali.

Infine, *venerdì 19 settembre* a Firenze, nella sede del *Museo di Storia

Naturale* (via La Pira, 4) si terranno visite guidate, laboratori, giochi e

attività di dimostrazione a cura del *Sistema Museale di Ateneo e dei

Dipartimenti di Scienze della Terra e di Biologia*. I ricercatori Unifi

accompagneranno i visitatori in un viaggio alla scoperta di vulcani,

inondazioni, cambiamenti climatici e dinosauri.

Come sempre, in tutti gli appuntamenti di ScienzEstate saranno

previsti dei *punti

di orientamento *delle Scuole dell’Ateneo, in cui verranno fornite

informazioni sui corsi di studio e sui servizi dell’Università ai futuri

studenti e alle loro famiglie.

Tutte le attività saranno gratuite, alcune su prenotazione scrivendo a

Ufficio stampa

Unità funzionale comunicazione esterna

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE