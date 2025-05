[acspro] [CRUmbria-News] “Umbria TPL e Mobilità, un risultato storico. Oggi raccogliamo i frutti di una visione politica seria, coraggiosa e riformatrice”

(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2025

(Acs) Perugia, 30 maggio 2025 – “Con la chiusura dell’incarico

all’avvocato Marina Balsamo alla guida dell’Agenzia Unica per la

Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale Umbria TPL e Mobilità S.p.A. si

chiude un quinquennio storico per la nostra regione. Una fase che ha segnato

il passaggio definitivo da un sistema clientelare e inefficiente, a una

gestione finalmente sana, trasparente e con prospettive concrete di

crescita”. Lo dichiara il capogruppo regionale della Lega Enrico

Melasecche, già assessore regionale alla mobilità e ai trasporti, che

rivendica con orgoglio il lavoro svolto nella precedente legislatura.

“Nel 2019 – ricorda Melasecche – abbiamo ereditato una situazione

disastrosa, con un sistema dei trasporti regionali allo sbando, inefficiente,

fortemente indebitato e in perdita, permeato da logiche politiche e di alcuni

sindacati opache, pervicacemente solo corporative, privo di qualsiasi visione

industriale. Abbiamo scelto di cambiare rotta con determinazione, coraggio e

visione strategica, tracciando linee politiche chiare che Marina Balsamo ha

saputo applicare con competenza nel suo biennio di gestione. Oggi, non solo

è stato approvato un bilancio 2024 con numeri più che positivi, ma

l’Agenzia ha raggiunto traguardi impensabili fino a pochi anni fa: basti

pensare che nel 2021 il valore della produzione era fermo a 18,9 milioni di

euro, oggi si attesta a 140 milioni. È la dimostrazione concreta di come una

governance aziendale sana, fondata su obiettivi chiari e sull’efficienza

gestionale, possa cambiare radicalmente il destino di una società pubblica

in cui l’Ente Regione, pur socio di minoranza, si è fatta carico da sola

dei costi, delle responsabilità e dei rischi di una rivoluzione culturale e

valoriale, prima ancora che gestionale, peraltro con una dotazione di

personale esigua, già da noi leggermente implementata al minimo

indispensabile ma che che andrà ulteriormente adeguata, con criteri di puro

merito, in base alle nuove funzioni che sta assumendo”.

“La nuova giunta – prosegue – dovrà inoltre valutare quanto rivendicato

ripetutamente dalla presidente Proietti in campagna elettorale: pretendere

una governance collegiale ma, come accaduto nella SASE per l’aeroporto, mai

disponibile a farsi carico anche dei corrispondenti costi, sopportati e da

sopportare, per l’azzeramento dei precedenti debiti e del rilancio in corso

della società partecipata. Corte dei Conti docet. Troppo comodo pretendere

di comandare facendo pagare ad altri i relativi oneri. Abbiamo proseguito

nella razionalizzazione dei costi e nell’abbattimento dell’indebitamento

di oltre il 50% rispetto al 2022 (già iniziato con la definizione del piano

di rientro con la decina di banche creditrici dal 2020) con investimenti per

oltre 35 milioni di euro e ben 99 nuovi autobus, compresi 19 mezzi elettrici

di cui alcuni già operativi, scelta questa di patrimonializzazione assentita

dalla nostra Giunta, ed osteggiata in modo autolesionistico dalla FILT CGIL e

dalla FAISA CISAL per favorire viceversa alcuni gestori privati. Questi sono

numeri, non slogan, frutto di un lavoro politico e amministrativo durato

cinque anni, portato avanti con tenacia anche nei momenti più difficili,

guidato e supportato quotidianamente dalla visione strategica

dell’Assessorato alle Infrastrutture e Trasporti che ha conseguito, grazie

anche al braccio operativo costituito dalla partecipata, neo Agenzia con un

risparmio dell’IVA di ben 50 milioni in cinque anni a fronte di una

situazione che nel 2019 vedeva la partecipata regionale sottoposta e regime

ex art. 67 legge fallimentare, tutt’ora in corso, con ben 50 milioni di

debiti accumulati da gestioni scellerate ed altri 30 milioni circa saldati

dalla Regione per debiti scaduti con decreti ingiuntivi. Debiti non onorati

dalla precedente giunta Marini, con ‘atti d’obbligo’ sistematici che

hanno visto senza una gara trasparente gli umbri vessati in circa vent’anni

da un maggior costo di oltre 10 milioni l’anno per la gestione del TPL,

circa 200 milioni oltre il necessario, con alcuni sindacati che hanno

imbastito ben otto scioperi per mantenere quel dissanguamento, nonostante

l’assoluta garanzia di una gara che esclude qualsiasi licenziamento e con

una clausola sociale rafforzata, unica in Italia. Riuscirà il nuovo

amministratore, dopo che la presidente Proietti in campagna elettorale ha

assicurato che la gara sarebbe avvenuta con un lotto unico e senza vincolo

gestionale su due lotti, quindi con minore concorrenzialità e maggiori

costi, a proseguire la gara come impostata, oppure riuscirà a giustificare

all’Autorità per la Regolamentazione del Trasporti l’eliminazione del

vincolo di gestione prima ben motivato dai tecnici ed assentito dall’ART,

oggi ricusato per favorire palesemente un concorrente?”.

“Chi oggi si è insediato alla guida della Regione – continua Melasecche –

ha trovato un’agenzia strutturata, in equilibrio economico, dotata di una

governance efficiente e finalmente libera da condizionamenti politici e

sindacali del passato. Restituiamo quindi ai cittadini umbri una società che

può camminare sulle proprie gambe, con una visione industriale moderna e

sostenibile. Non tutti i problemi sono azzerati, la liquidità va gestita in

modo accorto, gli obiettivi vanno perseguiti con coraggio e non viceversa

ritardati come sta facendo il Comune di Perugia, osteggiando le due varianti

urbanistiche indispensabili per porre a gara da un lato la realizzazione del

deposito dei nuovi autobus elettrici urbani, con un vantaggio ambientale

importante, dall’altro la realizzazione della nuova stazione aeroporto a

Collestrada. La discontinuità con il passato non è solo nei numeri –

prosegue Melasecche – ma nel metodo: abbiamo dimostrato che si può

amministrare in modo serio e onesto, senza piegare il bene pubblico agli

interessi politici di parte. Questa è la visione che la Regione Umbria e il

nuovo assessore potranno o meno adottare nella definizione della gara per

l’affidamento dei servizi Tpl, in linea con quanto già sollecitato dalla

Corte dei Conti, senza che ideologie stravaganti di sinistra ne vizino il

risultato, o peggio ancora, senza che qualcuno si intrometta per

condizionarne l’esito come accadde 20 anni fa in modo grave, con la

prescrizione dei reati che la Guardia di Finanza aveva individuato”.

“Ringrazio Marina Balsamo – conclude – per aver condiviso e applicato

questa visione con determinazione e risultati tangibili. È questa la buona

politica che serve all’Umbria. Mi auguro che chi oggi governa la Regione

sia in grado di proseguire nel percorso tracciato, senza compromettere, con

incapacità e immobilismo già dimostrati fino al 2019, quanto di buono è

stato nel frattempo realizzato. Il buongoverno si fa con la lucidità della

visione, la coerenza e la puntualità delle azioni, non con i continui rinvii

che stanno producendo ulteriori danni, perché mancare l’obiettivo del

giugno 2026 nel passaggio delle consegne per la gestione degli attuali tre

lotti ai quattro previsti, produce un ulteriore danno erariale

ingiustificato. Sono trascorsi oltre sei mesi dalle ultime elezioni e la gara

è di fatto stata bloccata dalle pretese sindacali e dalla ventennale

accondiscendenza verso un unico gestore. Vogliamo trasparenza, efficienza,

modernizzazione, economicità a parità di quantità e qualità dei servizi

forniti, oppure un ritorno al passato con un utilizzo improprio dei proventi

delle nuove imposte? Da questo mese molti lavoratori e pensionati troveranno

la riduzione del proprio netto e a dicembre il conguaglio con la detrazione

dei quattro mesi da gennaio ad aprile. Quel frutto del lavoro è sacro e a

nessuno sarà consentito di utilizzarli per finanziare complicità ed

inefficienze”. RED/PG

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/80283