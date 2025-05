(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 29 May 2025 SANITA’, GUIDOLIN (M5S): “GRAZIE A NOI RISULTATI PER OSS, MA RESTA MOLTO DA FARE”

Roma, 29 mag. – “È la giornata nazionale degli Oss, una figura per la quale mi sono battuta durante tutto l’arco della mia esperienza parlamentare, anche in virtù della conoscenza diretta della condizione e dei problemi da risolvere in questo settore. Prima di essere una senatrice sono stata – e sono tutt’ora – una operatrice socio sanitaria e ne vado fiera. In questi anni, con l’appoggio del Movimento 5 Stelle, ho portato avanti molte battaglie in Parlamento. Qualche risultato, come il riconoscimento del ruolo socio-sanitario degli Oss, lo abbiamo ottenuto. Il nuovo profilo dell’assistente infermiere che ha l’obbiettivo di dare all’Oss la possibilità di crescere professionalmente non senza prestare attenzione al giusto riconoscimento economico e professionale. Ma c’è ancora tantissimo da fare per una categoria troppo poco protetta, con stipendi insufficienti e condizioni di lavoro spesso precarie e inadeguate. Il mio lavoro per gli Oss continuerà sempre e senza sosta, finché non avremo ottenuto diritti e condizioni più adeguate di lavoro”. Lo scrive in una nota Barbara Guidolin, senatrice del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle