(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 29 May 2025 PNRR, AIELLO (M5S): INTERROGAZIONE A CALDERONE SU INUTILIZZO FONDI PER LAVORO IN SICILIA

ROMA, 29 MAGGIO 2025 – “Dalla ‘Sesta relazione sullo stato di attuazione’ del Pnrr, recentemente presentata dal ministro per gli Affari europei, emerge una realtà drammatica: la Sicilia, a cui sono stati assegnati ben 22 milioni di euro per riformare il sistema di politiche attive del lavoro e favorire l’occupabilità dei lavoratori e delle persone disoccupate, finora non avrebbe speso un solo centesimo. Come se non bastasse, pure lo stato di avanzamento del programma Gol appare fortemente a rilento, con la Regione Siciliana unica a non riportare alcun avanzamento della spesa. Davanti a questa situazione, ho presentato un’interrogazione alla ministra Calderone per sapere se sia a conoscenza dei fatti e, soprattutto, quali siano le cause della mancata attuazione dei progetti del Piano in Sicilia e come intenda intervenire. Da Nord a Sud, questa destra chiacchiera ma non fa e i cittadini pagano il conto”. Lo afferma in una nota il deputato siciliano del M5S Davide Aiello.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle