MO, MAIORINO (M5S): GAZA È IL CIMITERO DELLA CIVILTÀ OCCIDENTALE

Roma, 29 maggio – “È stato importante parlare dell’ormai conclamato genocidio di Gaza in una sede istituzionale come il Senato, mentre l’ipocrita governo italiano conferma con la sua inazione la sua complicità con il criminale di guerra Netanyahu, brandendo l’accusa di antisemitismo per zittire chiunque abbia il coraggio di criticare pubblicamente Israele, come sa bene la giornalista e scrittrice palestinese Rula Jebreal. Il chirurgo americano di Medici Senza Frontiere Mark Perlmutter ci ha raccontato di quanti bambini ha visto morire, ripetutamente e quindi intenzionalmente colpiti dai cecchini israeliani e delle torture inflitte a suoi colleghi medici palestinesi, a centinaia ancora ostaggi dell’esercito israeliano”. Alla luce di queste atrocità, abbiamo parlato con l’esperta di diritto penale internazionale Chantal Meloni di come quello a Gaza sia inequivocabilmente un genocidio dal punto di vista legale e del rischio che Italia ed Europa vengano accusate di concorso in crimini di guerra e contro l’umanità se non sospendono la compravendita di armi con Israele e ogni accordo militare con Israele, come quello in vigore da vent’anni con l’Italia su reciproche forniture belliche ed esercitazioni militari congiunte, come quelle con i piloti militari israeliani che si addestrano in Italia e poi sganciano bombe sui bambini a Gaza. Come ha detto Rula Jebreal, Gaza è il cimitero della civiltà occidentale”.

Lo ha dichiarato la senatrice Alessandra Maiorino, vicepresidente del gruppo M5S a Palazzo Madama, al termine della presentazione in Senato del libro Genocidio di Rula Jebreal.

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle