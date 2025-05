LEGGERMENTE, L’ANTEPRIMA Dal 3 al 14 giugno in Villa Fabbricotti due settimane di incontri con l’autore

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 29 May 2025 LEGGERMENTE, L’ANTEPRIMADal 3 al 14 giugno in Villa Fabbricotti due settimane di incontri con l’autore

LIVORNO, 29 maggio 2025 – La rassegna letteraria Leggermente rappresenta un appuntamento fisso del calendario culturale di Livorno. L’attesa della sua settima edizione, che prenderà il via il primo luglio, viene colmata con Leggermente L’Anteprima, quattordici appuntamenti fissati dal 3 al 14 giugno.

Il parco di Villa Fabbricotti e il grazioso punto ristoro in stile liberty si confermano la location ideale per accogliere il pubblico ogni anno sempre più numeroso. Qui sarà possibile incontrare autori e autrici, ascoltare letture ad alta voce e partecipare a momenti di riflessione su temi della contemporaneità che spaziano dalla letteratura, alla storia e alla filosofia, alla vita quotidiana.

Ad annunciare il festival e la sua anteprima nel corso di una conferenza stampa a Villa Fabbricotti l’assessora alla Cultura del Comune di Livorno Angela Rafanelli:”Con i suoi sette anni di attività, Leggermente si conferma una manifestazione culturale di riferimento per la città di Livorno, profondamente radicata nel tessuto cittadino e ampiamente apprezzata. L’edizione dello scorso anno ha registrato oltre 6.000 presenze, a testimonianza di un interesse crescente da parte del pubblico. La capienza di Villa Fabbricotti si è rivelata fondamentale per accogliere un’affluenza così significativa. È motivo di grande soddisfazione constatare il successo di un festival letterario di alto profilo, così come il riconoscimento di Livorno tra le 900 “Città che leggono” – un risultato reso possibile anche grazie all’eccellenza del sistema bibliotecario pubblico cittadino – in un contesto nazionale in cui il settore librario affronta non poche difficoltà”.

Il programma dell’anteprima propone un ricco ventaglio di scelta che avvicina autori locali a quelli più conosciuti sul territorio nazionale. Antonio Moresco, saggista e drammaturgo, torna sul palco di Leggermente dopo essere stato nel 2019 ospite della prima edizione, con la sua ultima pubblicazione dedicata a Giacomo Leopardi. Torna anche Marco Ferrari, giornalista e autore per la televisione, per raccontare la storia vera e spesso dimenticata del livornese Ilio Barontini, il partigiano combattente nella Guerra di Spagna che fu scelto per creare un esercito che resistesse alla conquista fascista. Sale sul palco anche Franco Poggianti, vicedirettore di Rai International e giornalista del TG3 Rai, con un racconto spietato che indaga sulla vita di Giuseppe Celati, assassinato nelle Fosse Ardeatine dopo aver agito clandestinamente per la Resistenza. Maria Rosa Cutrufelli, giornalista e romanziera, vincitrice di tanti premi internazionali, porta sul palco il suo intenso romanzo “Il cuore affamato delle ragazze” in cui fotografa il momento storico in cui, per la prima volta, le donne si sono unite per dar voce alla loro fame: di giustizia, di lavoro, di amore e di vita. E raccontando i cuori delle ragazze di un secolo fa, racconta in realtà la voglia di futuro delle donne di ieri e di oggi. A concludere L’Anteprima, l’amaranto di nascita e vignettista David Lubrano. Autore televisivo di trasmissioni di intrattenimento e autore radiofonico di Tutti pazzi per RDS dialogherà con Carlo Neri sul tema dei padri separati, trattato nel suo ultimo romanzo edito da Santelli lo scorso marzo.

Ancora tra gli ospiti Alessio Traversi, Catia Sonetti, Barbara Bonciani, Carolina Paolicchi, Roberta De Monticelli, Silvia Conforti, Vanni Santoni, Fabrizio Bartelloni, Massimo Carboni.

Una nuova, preziosa occasione per fare della lettura un motivo di incontro, partecipazione e crescita collettiva. Ingresso gratuito e accessibile a tutti.

La rassegna è organizzata dal Comune di Livorno, in collaborazione con la cooperativa Itinera, Feltrinelli Livorno, Il Chioschino di Filippo Brandolini e con il sostegno di Fondazione Livorno.

Ingresso libero, gratuito e senza prenotazione.

Leggermente L’Anteprima

3 – 14 giugno 2025

Il Chioschino di Villa Fabbricotti

Viale della Libertà – Piazza Matteotti – Via Pirandello – Via Pilo Albertelli

57100 Livorno

Partecipazione libera e gratuita

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Biblioteca Labronica F. D. Guerrazzi

Sito: http://www.leggermente.it

Instagram: @leggermentelivorno

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

Martedì 3 giugno 2025, ore 18.30

Antonio Moresco

Lettera d’amore a Giacomo Leopardi, Solferino, 2025

Introduce: Salvatore Toscano

Mercoledì 4 giugno 2025, ore 18.30

Alessio Traversi

Ada, Vittoria Iguazu Editora, 2025

Introduce: Riccardo Greco

Giovedì 5 giugno 2025, ore 18.30

Maria Rosa Cutrufelli

Il cuore affamato delle ragazze, Mondadori, 2025

Introducono: Cecilia Caleo e Massimiliano Matteri

Venerdi 6 giugno 2025, ore 17.30

Catia Sonetti

Attraversare il tempo con le parole. Lettere di una famiglia ebraica da Livorno per Asmara, 1937-1947, Il Mulino, 2023

Introduce: Marco Ferrari

Venerdi 6 giugno 2025, ore 18.30

Marco Ferrari

Il partigiano che divenne imperatore, Laterza, 2025

Introduce: Catia Sonetti

Sabato 7 giugno 2025, ore 17.30

Barbara Bonciani

Portuali e marittime, perché no? La disparità di genere nei porti italiani, Franco Angeli, 2025

Interviene: Francesca Grigolati

Introduce: Marco Corbi

