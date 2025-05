(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 29 May 2025 *ECRI, GARDINI (FDI): AMMESTY SCONFESSA PD E CONFERMA NOSTRA DENUNCIA*

“Le parole di Amnesty International sconfessano il Partito democratico

confermando quanto denunciato ieri da Fratelli d’Italia: l’attacco alle

nostre forze dell’ordine è reale, ideologico e profondamente ingiusto.

Altro che fraintendimenti, come ha sostenuto la sinistra in Aula. Ancora

una volta, invece di difendere l’Italia da accuse infondate, la sinistra si

schiera con chi la scredita. In nessun’altra nazione accade una cosa

simile: quando si riceve una critica ingiusta dall’esterno, ci si compatta

per reagire: da noi no. Da noi la sinistra fa da megafono a ogni attacco,

anche il più pretestuoso, pur di colpire il governo Meloni. È una sinistra

anti-italiana, che indebolisce l’immagine dell’Italia nel mondo e tradisce

chi ogni giorno rischia la vita per garantire sicurezza, legalità e

libertà: le nostre forze dell’ordine, che sono un esempio di sacrificio e

dedizione, non un bersaglio ideologico. La sinistra italiana dovrebbe

vergognarsi. Chi attacca le forze di polizia attacca l’Italia. E noi non lo

permetteremo”.

Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei

deputati, Elisabetta Gardini.

Roma, 29 maggio 2025