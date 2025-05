CS – MOVIDA GINOSA: PROSEGUE CONFRONTO PER REGOLAMENTAZIONE CONDIVISA 

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 29 May 2025 MOVIDA GINOSA: PROSEGUE CONFRONTO CONDIVISO PER REGOLAMENTAZIONE

Come annunciato nei giorni scorsi, l’Amministrazione Comunale di Ginosa sta

portando avanti un percorso partecipato per disciplinare le attività serali

nel centro abitato di Ginosa, con l’obiettivo di conciliare le esigenze

delle attività economiche con il diritto al riposo dei residenti.

Nella giornata di ieri, il Sindaco Vito Parisi e gli assessori Vincenzo

Piccenna e Domenico Gigante hanno incontrato i rappresentanti delle

associazioni di categoria per discutere una prima bozza di ordinanza che

regolamenterà la movida estiva.

L’ordinanza, la cui entrata in vigore è prevista inizialmente a partire dal 15

giugno, con validità fino al 14 luglio per un primo periodo sperimentale,

prevede una serie di limitazioni agli orari di emissione sonora e

somministrazione di alcolici, con la possibilità di prolungamento degli

orari solo in maniera controllata.

Il percorso, fortemente improntato alla partecipazione, continuerà nei

prossimi giorni con ulteriori incontri.

«È un percorso costruito insieme – spiega il Sindaco Parisi – vogliamo che

Ginosa sia una città viva ma anche rispettosa delle esigenze di tutti:

attività, cittadini, giovani e famiglie. Ringrazio sin da ora chi vorrà

contribuire con il proprio punto di vista a questo processo importante per

il benessere collettivo».

Nel frattempo, cittadini, operatori economici e tutte le parti interessate

sono invitate a presentare osservazioni, proposte o suggerimenti entro il

da posta ordinaria che certificata) specificando nell’oggetto: “Osservazioni

Ordinanza Convivenza Urbana”

Principali disposizioni della bozza di ordinanza:

–

Limitazioni orarie:

1.

nei giorni feriali: dalle 00:00 alle 07:00

2.

nei giorni festivi: dalle 01:30 alle 07:00

–

Divieti previsti:

1.

Divieto di vendita e somministrazione di bevande in vetro all’esterno

del locale.

2.

Divieto di emissioni sonore da e verso l’esterno tramite musica o

altro, inclusi spazi interni o esterni con affaccio su abitazioni

residenziali, per evitare disturbo alla quiete pubblica.

3.

Divieto di somministrazione e vendita nei dehors, tavoli/sedie su

suolo pubblico. Possibilità di estensione fino alle ore 02:00

consentita solo se:

–

È presente personale incaricato al controllo esterno:

–

Verifica che il numero di clienti non superi la capienza

autorizzata;

–

Invita i clienti a mantenere basso il volume;

–

L’identità del personale dev’essere comunicata agli organi di

vigilanza su richiesta.

–

Porte e finestre chiuse, per evitare emissioni sonore.

–

Obbligo di esposizione cartellonistica esterna con:

–

Superficie esterna autorizzata;

–

Numero di tavoli e sedie autorizzati.

4.

Distributori H24: vietata la vendita di alcolici.

5.

Divieto assoluto di vendita e somministrazione di alcolici ai minori

di 18 anni, come previsto dalla normativa vigente.

Sanzioni previste:

–

Violazioni relative alla somministrazione di alcolici: da €2.000 a

€12.000 (art. 14-bis, L. 125/2001)

–

Altri divieti: da €25 a €500 (art. 7-bis, D.Lgs. 267/2000)

Provvedimenti accessori (TULPS, art. 10):

–

1ª violazione: sospensione dell’attività fino a 3 giorni

–

2ª violazione: sospensione fino a 20 giorni

–

3ª violazione: revoca del titolo autorizzatorio