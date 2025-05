Cs Convenzione Comune-ARPA monitoraggio emissioni sonore movida

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 29 May 2025 CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

COMUNICATO STAMPA

Martina Franca, 29 maggio 2025

Ok della Giunta ad una convenzione Comune-ARPA per monitorare nel centro storico le emissioni sonore legate alla “movida”

La Giunta ha dato l’ok alla sottoscrizione di una convenzione fra Comune di Martina e ARPA Puglia per il monitoraggio delle emissioni sonore nel centro storico. L’obiettivo è quello di verificare i livelli acustici e individuare la tipologia e l’entità dei rumori – legati al fenomeno della cosiddetta movida- presenti in particolare in piazza Plebiscito e in piazza Maria Immacolata. Le rilevazioni saranno effettuate con strumentazione e professionalità necessarie delle quali l’ARPA dispone poiché tale attività rientra nei suoi compiti istituzionali.

La decisione della Giunta scaturisce dalle numerose segnalazioni giunte dai cittadini, residenti nel centro storico, che, soprattutto nel periodo estivo, lamentano situazioni di rumorosità oltre i limiti della tollerabilità nella fascia oraria compresa fra le 22,00 e le 3,00 di notte.

L’obiettivo del monitoraggio è quello di verificare l’entità e la tipologia delle emissioni acustiche presenti e di valutare se adottare un’ordinanza per il ricorso temporaneo a forme di contenimento e di riduzione di tutte le emissioni sonore, inclusa l’inibizione totale o parziale di determinate attività.

“Si tratta di un protocollo con ARPA che prevede il monitoraggio dei fenomeni cosiddetti di movida nel centro storico. L’Amministrazione – sottolinea l’Assessore alle Attività Produttive Francesco Aquaro- ha accolto le richieste pervenute dai residenti del centro storico e dai tanti esercenti che qui hanno le loro attività e ha ritenuto di monitorare, attraverso una intesa con ARPA, questi fenomeni. Siamo convinti che vivere, lavorare e fare impresa nel nostro centro storico è un privilegio per tutti e nonostante le difficoltà, bisogna curare e garantire i vari interessi in campo. Questa quindi è una delle iniziative dell’Amministrazione Comunale per monitorare il “salotto” della nostra città, insieme ad altre. L’obiettivo è valorizzare tutte le attività virtuose che animano le vie del centro storico e al contempo tutelare i cittadini che abitano, che vivono il centro storico e che quotidianamente se ne prendono cura. Si tratta di interessi diversi e spesso contrapposti ma, con buona volontà e approccio rispettoso di tutti, possono convivere ed essere una opportunità per una delle aree più importanti della nostra città”.