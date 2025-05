COMUNICATO STAMPA EVENTO ‘IL GIRO D’ITALIA DELLA SALUTE’

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 29 May 2025 COMUNICATO STAMPA

29 maggio 2025

CIBO E SALUTE, ALFONSI: AL VILLAGGIO DEL GIRO D’ITALIA IL 1° GIUGNO A

PIAZZA DEL POPOLO UNA GIORNATA DI SCREENING ED EDUCAZIONE ALIMENTARE CON

L’UNIVERSITÀ ‘ TOR VERGATA’

In occasione della tappa conclusiva che condurrà domenica 1° giugno la

carovana del 108° Giro d’Italia nella capitale, l’Assessorato

all’Agricoltura, Ambiente Ciclo dei rifiuti di Roma capitale guidato da

Sabrina Alfonsi ha voluto organizzare, grazie alla collaborazione con la

professoressa Laura Di Renzo, direttrice della Sezione di Nutrizione

clinica e Nutrigenomica del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione

dell’Università di Roma’ Tor Vergata’ e con gli organizzatori del giro RCS

Sport, un evento dedicato alla salute, alla nutrizione e alla prevenzione.

L’evento ‘Il Giro d’Italia della Salute’ si terrà presso il Villaggio

Giroland allestito a Piazza del Popolo. In uno stand dell’Assessorato sarà

possibile effettuare dalle 10 alle 19, gratuitamente, screening

nutrizionali, analisi della composizione corporea con bioimpedenziometria,

test cardiologici ed avere consulenze nutrizionali personalizzate. Con

questo evento si vuole promuovere la consapevolezza dell’importanza di una

corretta alimentazione per il benessere psicofisico e per la prevenzione

delle malattie croniche. Sarà, inoltre, distribuito materiale informativo

sulla dieta mediterranea e sui corretti stili di vita.

I risultati di queste indagini saranno utilizzati dall’Università ‘Tor

Vergata’ per la redazione di un report che sarà pubblicato nei prossimi

mesi.

“Abbiamo voluto cogliere la straordinaria opportunità dell’arrivo del Giro