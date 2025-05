Comunicato Enac: Campagna Enac F-Air Play: gioca pulito, vola sereno – Iniziativa volta a sensibilizzare i passeggeri su comportamenti corretti in aeroporto e in volo

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 29 May 2025 Buongiorno.

Trasmettiamo in allegato il comunicato stampa di presentazione della

*Campagna Enac F-Air Play: gioca pulito, vola serenoIniziativa volta a

sensibilizzare i passeggeri sui comportamenti corretti in aeroporto e in

volo*

*un’immagine della campagna*

Cordiali saluti

*Ufficio Stampa*

*Direzione Relazioni Istituzionali e Comunicazione*

*Ente Nazionale per l’Aviazione Civile*

http://www.enac.gov.it

[image: Cover brochure campagna Enac F-Air Play.png]

Questo messaggio e i suoi allegati sono indirizzati esclusivamente alle

persone indicate. La diffusione, copia o qualsiasi altra azione derivante

dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Qualora

abbiate ricevuto questo documento per errore siete cortesemente pregati di

darne immediata comunicazione al mittente e di provvedere alla sua