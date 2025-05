(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 29 May 2025 AMATO (M5S): VIA DELEGA CINEMA A BORGONZONI E TAVOLO PER SOLUZIONI IMMEDIATE

Roma, 29 Mag. – “Dopo quanto accaduto oggi, è ormai evidente la frattura insanabile tra il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e la sottosegretaria leghista Lucia Borgonzoni. Una rottura politica che rende impossibile proseguire in queste condizioni, mentre il settore del cinema italiano attraversa una delle sue crisi più gravi. Il comparto è allo stremo, vittima di scelte confuse, ritardi e mancanza di visione. I professionisti del cinema, dai lavoratori tecnici agli autori, stanno pagando sulla propria pelle l’inadeguatezza di chi dovrebbe guidare il rilancio del settore. Per questo il Movimento 5 Stelle chiede con forza che al più presto vengano ritirate le deleghe al cinema affidate a Lucia Borgonzoni. È un atto doveroso e non più rinviabile, necessario per aprire una fase nuova e responsabile nella gestione della politica culturale.

Siamo pronti a incontrare il ministro anche immediatamente, per aprire un tavolo di confronto e individuare insieme soluzioni concrete e urgenti per dare risposte reali al mondo del cinema. Ma il primo passo è l’allontanamento ufficiale della sottosegretaria da un incarico che, nei fatti, si è dimostrata incapace di onorare”.

Così il deputato M5S Gaetano Amato.

