Save the date: conferenza stampa “INPS per i giovani – Iniziative e strumenti per accompagnare le nuove generazioni nel percorso di crescita e nella comprensione del sistema di welfare nazionale”. Martedì 3 giugno ore 10.00 Palazzo Wedekind

Martedì 3 giugno alle ore 10.00, presso la sede INPS di Palazzo Wedekind (Piazza Colonna 366 – Roma), si terrà la conferenza stampa “INPS per i giovani – Iniziative e strumenti per accompagnare le nuove generazioni nel percorso di crescita e nella comprensione del sistema di welfare nazionale”.

Nel corso dell’incontro, il Presidente dell’Istituto, Gabriele Fava, presenterà il progetto illustrando le principali azioni messe in campo dall’INPS per promuovere una più diffusa consapevolezza previdenziale tra i giovani. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle strategie istituzionali volte a rafforzare l’educazione ai diritti sociali, fornendo strumenti concreti per una pianificazione informata e responsabile del proprio futuro.

Accanto al Presidente interverranno:

• Valeria Vittimberga, Direttore Generale INPS

• Diego De Felice, Direttore Centrale Comunicazione INPS

• Massimiliano D’Angelo, Direttore Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione INPS

• Giacomo Grassi, Dirigente Area Digital Processes e UX Design della Direzione Centrale Comunicazione INPS

L’evento rappresenta un momento di confronto istituzionale e tecnico sul ruolo dell’INPS quale attore strategico nell’orientamento delle giovani generazioni verso una cittadinanza previdente e attiva.