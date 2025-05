(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 28 May 2025 Nuoro, 28 maggio 2025

COMUNICATO STAMPA

Proseguono i controlli alle attività ricettive del territorio dei

Carabinieri della Compagnia di Siniscola

Con l’approssimarsi dell’inizio della stagione estiva, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola, al fine di contrastare qualunque forma di irregolarità nel settore delle attività ricettive nel comparto del turismo costiero, proseguono con i controlli nell’ambito del territorio di competenza.

In sintesi, questi i risultati della campagna iniziata lo scorso 4 maggio:

– il 4 maggio, nel comune di Budoni, è stato sanzionato amministrativamente un B&B poiché abusivamente pubblicizzato sul web e perché sprovvisto dei requisiti necessari. La sanzione pecuniaria irrogata ammonta a 4.000 Euro ed è affiancata dalla richiesta al Comune di emissione dell’ordinanza di chiusura della struttura;

– sempre a Budoni, il 9 maggio:

*** è stata disposta la chiusura di un B&B poiché sprovvisto dei requisiti necessari ad operare;

*** è stato sanzionato con 1.666 Euro di multa un affittacamere per mancata esposizione in situ e la mancata pubblicizzazione on line dei codici CIN/IUN;

*** è stata applicata la sanzione di 2.666 Euro verso un altro affittacamere poiché ha messo a disposizione della clientela un numero di posti letto superiore a quelli autorizzati.

– il 9 maggio, a Torpè, è stato sanzionato con 2.000 Euro di multa un B&B sprovvisto della necessaria copertura assicurativa;

– lo stesso giorno, sempre a Torpè, è stata irrogata la sanzione di Euro 3.000 ad un affittacamere che non esponeva i segni distintivi della struttura ed i codici CIN/IUN;

– il 18 maggio, a Siniscola, la proprietaria di una unità immobiliare oggetto di locazione turistica, è stata deferita in stato di libertà poiché aveva omesso di comunicare alla Questura di Nuoro le generalità delle persone alloggiate. La stessa è stata poi sanzionata per un totale di Euro 7.266 per l’omessa pubblicizzazione on line dei codici CIN/IUN e, soprattutto, per l’assenza dei dispositivi di sicurezza previsti;

– a Dorgali il proprietario di un B&B è stato multato (Euro 2.666) poiché sprovvisto di copertura assicurativa e per violazione dell’obbligo di effettuare le comunicazioni a fini statistici ad ISTAT e Regione. Lo stesso è stato anche deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria poiché va omesso di comunicare alla Questura di Nuoro le generalità delle persone alloggiate.

– anche il gestore di un affittacamere di San Teodoro è stato deferito per l’omissione della comunicazione alla Questura delle generalità degli alloggiati. È stato anche sanzionato per un totale di Euro 9.322 per l’omessa esposizione dei tariffari, dei codici CIN/IUN, poiché sprovvisto di assicurazione e per le omesse comunicazioni a fini statistici;

– sanzionato, sempre a San Teodoro, anche il proprietario di un B&B (2.666 Euro) per l’omessa esposizione dei tariffari, dei codici CIN/IUN;

– il 22 maggio, un altro gestore di struttura ricettiva di San Teodoro, è stato sanzionato per l’omessa esposizione dei tariffari e perché si pubblicizzava su Internet con diverse denominazioni;

– a Torpè, invece, sempre il 22 maggio, il titolare di un B&B è stato multato per la mancata esposizione dei tariffari;

– il 23 maggio, a Dorgali, è stato multato (Euro 666) il proprietario di un B&B che aveva omesso l’esposizione del tariffario, mentre con 2.000 Euro è stato sanzionato il titolare di un altro B&B che operava con diversa denominazione sulle piatteforme on line.

I controlli hanno interessato, oltre a quelli di cui sopra, anche i comuni di Irgoli e Galtellì e saranno ripetuti, nell’intero territorio della provincia di Nuoro, nel corso della stagione estiva per garantire la legalità in un settore fondamentale per l’economia dell’Isola come quello del turismo costiero.

IL PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DEGLI INDAGATI PENDE ANCORA NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI E CHE LA LORO RESPONSABILITA’ SARA’ EFFETTIVAMENTE VAGLIATA NEL CORSO DEL SUCCESSIVO PROCESSO

Nuoro, 28 maggio 2025

______________________