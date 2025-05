(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2025

PONTE STRETTO, SANTILLO (M5S): SPRECO FA IL PAIO CON SCIPPO A PROVINCE PER MANUTENZIONI STRADALI

ROMA, 28 MAG. – “L’iniziativa della Cgil per stoppare il delirio sul ponte sullo Stretto è condivisibile, se non altro per un concetto che ripetiamo da un anno: realizzare il ponte a campata unica più lungo al mondo senza un progetto esecutivo è roba da repubblica delle banane. Repubblica nella quale magari Salvini si trova a suo perfetto agio: oggi infatti il suo braccio destro Rixi è stato molto poco convincente nel circostanziare l’assurdo scippo di fondi alle province per la manutenzione stradale. Scippo che c’è a tutti gli effetti, e seppur non legato al dirottamento di nuove risorse sul ponte sullo Stretto – aspetto tutto da verificare – resta incomprensibile, ed è l’altra faccia della medaglia di un governo che, in nome della propaganda sulle grandissime opere, si disinteressa di quelle minori e capillari che già ci sono, condannandole al declino. Lo spreco insensato di soldi sul ponte sullo Stretto fa il paio con i fondi tagliati alle strade provinciali, anche se Salvini prova a non collegare le due cose. Un affarone insomma”. Così in una nota il deputato M5s Agostino Santillo.

