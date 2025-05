FWD: “A ruota libera” dal 30 maggio al 7 luglio la partenza della 5ª tappa del Giro d’Italia Women 2025

(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 28 May 2025 COMUNICATO STAMPA

“A ruota libera” dal 30 maggio al 7 luglio

La città ospita la partenza della 5ª tappa e celebra l’evento con un mese di

appuntamenti tra sport, cultura e sostenibilità

Mirano (VE), maggio 2025 – La grande festa del ciclismo femminile arriva a Mirano. La città si

prepara ad accogliere la partenza della 5ª tappa del Giro d’Italia Women 2025, in programma

giovedì 10 luglio, trasformandosi per oltre un mese in un palcoscenico diffuso di eventi, incontri e

spettacoli che raccontano lo sport, l’identità del territorio e il valore del protagonismo femminile.

Un’occasione straordinaria per tutta la comunità, promossa dal Comune di Mirano con il

coinvolgimento di associazioni, scuole, realtà culturali e operatori economici locali, che hanno

contribuito a costruire un programma variegato e inclusivo.

Un mese in rosa: cultura, sport, comunità

Il calendario degli eventi si articola dal 30 maggio al 7 luglio, con iniziative pensate per tutti i

pubblici: talk, spettacoli, attività per famiglie, teatro civile, gastronomia e sport all’aria aperta.

Si comincia venerdì 30 maggio al Teatro Villa Belvedere con il talk “La forza del Giro, la voce

delle donne”, condotto dalla giornalista sportiva Ilenia Lazzaro (Eurosport), per riflettere sullo

sport al femminile, tra testimonianze, sfide e conquiste.

La serata prosegue con lo spettacolo di satira e musica “Caffè Sconcerto”, capace di unire

leggerezza e contenuto.

Domenica 8 giugno, in Piazza Martiri, spazio alle famiglie con “Bimbimbici”, passeggiata

ciclabile cittadina organizzata in collaborazione con FIAB Mirano – Riviera del Brenta, per

promuovere la mobilità sostenibile e uno stile di vita attivo.

Giovedì 19 giugno, in Corte di Villa Errera, l’arte incontra la storia con “Pedala Alfonsina! Una

ribelle al Giro d’Italia”, omaggio teatrale alla leggendaria Alfonsina Strada, prima donna al via del

Giro nel 1924, proposta da ENNEENNE Teatro.

Giovedì 26 giugno, torna la corsa ciclistica “Notturna città di Mirano” a cura di UC Mirano,

seguita dal gran finale di “Osti in Giro” che hanno organizzato per tutti i giovedì di giugno

l’iniziativa “Girodaiosti”, un percorso enogastronomico che attraversa le cucine del territorio tra

sapori autentici e convivialità, un itinerario gustoso con premi e sorprese per chi completa tutte le

tappe.

Lunedì 7 luglio, a tre giorni dal via ufficiale, si terrà il grande “Pink Party” nella zona Summer

Mirano: una serata di festa, musica dal vivo, intrattenimento e colori. L’evento è promosso

orario da lunedì a venerdì 8.45-12.00; giovedì 15.00-16.45

dall’Unione dei Comuni del Miranese dove ha visto collaborare i Comuni di Mirano, Noale,

Martellago, Salzano e Spinea che vedranno attraversare la quinta tappa del Giro Women.

Dichiarazioni

«Accogliere una tappa del Giro d’Italia Women – commenta la Vicesindaco Maria Giovanna

Boldrin – significa per noi celebrare lo sport, ma anche affermare un messaggio culturale forte:

quello dell’equità, del protagonismo femminile e della valorizzazione dei talenti. Il ciclismo

femminile sta conquistando con merito un ruolo di primo piano nel panorama sportivo

internazionale, e Mirano vuole essere parte attiva di questo cambiamento e offrire al territorio una

vetrina nazionale attraverso lo sport al femminile. Abbiamo scelto di accompagnare l’arrivo del

Giro con un intero mese di eventi aperti a tutte e tutti, costruiti con il coinvolgimento del territorio,

delle associazioni e dei cittadini. Sarà una festa collettiva, un’occasione per promuovere la

sostenibilità, la cultura e il benessere, e per mostrare ancora una volta come lo sport possa unire,

ispirare e far crescere una comunità. Il mese in rosa è frutto di un grande lavoro di rete, e sarà una

festa della città tutta».

«La partenza di tappa del Giro Women – dichiara il Sindaco Tiziano Baggio – non è solo una

grande opportunità per vivere l’adrenalina della corsa ma anche un momento speciale per

promuovere il nostro territorio, le sue bellezze e la sua vitalità. Il Giro Women rappresenta

un’occasione unica per mettere in luce la nostra città, le sue tradizioni e la passione che ci unisce. Il

rosa ci unirà ancora di più, sarà anche un momento di condivisione e di festa, che ci permetterà di

rafforzare il senso di comunità e di orgoglio per ciò che siamo. Insieme, dimostreremo che Mirano è

una città accogliente, dinamica e pronta a fare grandi cose».

Un ringraziamento speciale ai partner e agli sponsor

La realizzazione di questo grande progetto non sarebbe stata possibile senza il contributo

fondamentale degli sponsor e dei partner che hanno creduto nella forza del Giro, degli eventi per

l’anno 2025 nel valore della rete territoriale.

Un sentito ringraziamento va a tutte le aziende, associazioni, esercizi commerciali e soggetti

del territorio che hanno sostenuto il programma con risorse, competenze e partecipazione attiva.

La loro adesione ha permesso di costruire un calendario di eventi di alto profilo, inclusivo e gratuito

per tutta la cittadinanza.

In particolare, si ringraziano: le associazioni: UC Mirano, Fiab Mirano – Riviera del Brenta; Banca

CMB; Main Sponsor: NIKO S.P.A, STEVANATO – SO.GE.DI.CO – FREZZA PUNT – CAR

PASINI; Sponsor: Pelizzon SRL, OMER SPA, TRIVENGAS S.R.L., GASPARINI SPA, IN’S,

OLD WILD WEST; Supporter: COOPERATIVA EDILE DI SPINEA CESPI.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Mirano e sui canali ufficiali dell’ente.

Programma “A ruota libera”

Venerdì 30 maggio

Teatro Villa Belvedere

Ore 18.00

La forza del Giro, la voce delle donne

Talk sullo sport al femminile. Un confronto sul ruolo delle donne nello sport, tra equità, sfide e ispirazione,

con la partecipazione di ospiti d’eccezione dal mondo dello sport

Modera Ilenia Lazzaro, giornalista e voce di Eurosport

Intervengono:

Avv. Alessio Rui, Foro di Venezia

Alessandra Cappellotto, campionessa mondiale ciclismo

Chiara Rosa, pesista medaglia di bronzo agli europei

Caterina Logoh, Reyer Venezia

con la partecipazione di Giorgia Vettorello, ciclista in gara al GIW 2025

Ore 21.00

Spettacolo teatrale “Bellezze in bicicletta” di Caffè Sconcerto”

co-organizzato UC MIRANO

Una serata ironica, intelligente e sorprendente

Giovedì 8 giugno

Piazza Martiri

Ore 9.30

Bimbimbici

Pedaliamo con Andrea.

Mobilità sostenibile a misura di famiglia (FIAB)

Giovedì 19 giugno

Corte Di Villa Errera

Ore 20.45

Pedala Alfonsina! Una ribelle al Giro d’Italia

Rappresentazione teatrale in omaggio alla prima donna al Giro d’Italia (ENNEENNE TEATRO)

Giovedì 26 giugno

Piazza Martiri

Ore 18.45

Notturna & Girodaiosti

Corsa ciclistica serale nel centro città (UC Mirano)

E gran finale del tour enogastronomico (Osti in giro)

Lunedì 7 luglio

Zona Summer Mirano, via Cavin di Sala

Ore 19.30

Pink Party

Musica, festa e intrattenimento aspettando il Giro d’Italia Women (Unione dei Comuni del Miranese)

orario da lunedì a venerdì 8.45-12.00; giovedì 15.00-16.45