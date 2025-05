(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2025

DL SICUREZZA, M5S: REATI SCRITTI A CASO, DOVE SONO LE RISORSE? CON MELONI PAESE PIU' INSICURO

ROMA, 28 maggio – “La sicurezza è una cosa seria. Sovraccaricare le forze dell’ordine e i tribunali di reati e inasprimenti di pena scritti a caso significa paralizzare il Paese, non risolvere i suoi problemi. Tra le tante assurdità, ricordiamo che il governo pensa di aumentare la sicurezza nelle strade aumentando le pene, già ampiamente previste, per le violazioni del Codice della Strada. E’ il solito criterio del vietare e sovraccaricare di pene anzichè trovare vie virtuose per incoraggiare comportamenti corretti”.

Lo ha detto il deputato M5S Roberto Traversi illustrando il suo odg.

“Questo non doveva essere il governo che avrebbe risolto tutti i problemi della sicurezza nelle nostre città?” si è chiesto con ironia il deputato Antonino Iaria. “Invece – ha proseguito – non ha fatto nulla per le città, non ha aumentato il numero delle Forze dell’ordine, non le ha pagate meglio, non ha fatto nulla per migliorare i progetti di rigenerazione urbana nei quartieri, non ha fatto nulla per le carceri”.

“Nulla di concreto – ha rincarato il pentastellato Pasqualino Penza – a sostegno del lavoro delle forze dell’ordine. Dove sono gli investimenti per assunzioni straordinarie e per aumentare gli stipendi? Il governo non solo non stanzia fondi, ma addirittura si sottrae a qualsiasi impegno da assumere con gli ordini del giorno”.

“La verità che i cittadini verificheranno – ha detto infine il deputato 5 Stelle Filippo Scerra – è che il decreto Sicurezza sparge fumo, mostra muscoli vuoti per provare a dare seguito alle promesse delle campagne elettorali di Giorgia Meloni. La realtà invece è che l’Italia è più insicura. La sicurezza si ottiene investendo in presidio del territorio e in politiche sociali, esattamente quello che manca in questo provvedimento”.

