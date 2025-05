Aun 28 maggio 2025 (pag. 3 + foto)

(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2025

Palazzo Donini. L’assessore Meloni: “D**obbiamo lavorare per cercare di

raggiungere una parità di genere giusta per una società più equa, più

sostenibile e più forte**”*

(aun) – Perugia, 28 maggio 2025 – Questo pomeriggio, nella Sala d’Onore di

Palazzo Donini, si è tenuto il convegno “Il passo pari: lavoro ed

equilibrio di genere in Umbria” durante il quale sono stati presentati tre

rapporti di ricerca promossi dalla Regione Umbria e dall’Agenzia Umbria

Ricerche sulle asimmetrie di genere nella società umbra, sull’occupazione

maschile e femminile nelle imprese umbre e sugli squilibri tra vita e

lavoro. A introdurre i lavori sono stati la consigliera di Parità della

Regione Umbria, Rosita Garzi, e l’amministratore unico dell’Agenzia Umbria

Ricerche, Marco Damiani.

“Abbiamo accolto con interesse questo convegno – ha sottolineato l’assessore

alle Politiche di parità di genere e antidiscriminazione della Regione

Umbria, Simona Meloni – perché racconta l’asimmetria tra uomini e donne nei

diversi ruoli della società e racconta anche l’impegno di questi anni da

parte della consigliera. Come assessorato abbiamo già iniziato un lavoro in

merito, ad esempio con una delibera di Giunta che conferma i fondi ai

centri antiviolenza ma che allarga la piattaforma andando a coprire le zone

sociali 3 e 4, che erano sguarnite di punti di approdo per le donne che

vivono situazioni delicate. Ci sono tante asimmetrie da considerare – ha

aggiunto l’assessore – e tra queste dobbiamo ricordare quanto sia

importante l’emancipazione economica: spesso le donne non possono

emanciparsi da situazioni di violenza o disagio profondo perché non sono

indipendenti dal punto di vista economico. Le donne ancora oggi in Umbria

sono impiegate maggiormente nel settore dei servizi, del turismo e del

commercio e sappiamo che dopo il Covid i contratti a tempo indeterminato

sono diminuiti. Non solo: dopo il primo figlio le donne sono spesso

costrette ad accettare lavori a tempo determinato e più precari e questo

rischia di inchiodarle a una sudditanza anche psicologica all’interno della

famiglia. Dobbiamo lavorare – ha concluso l’assessore Meloni – per cercare

di raggiungere una parità di genere giusta per una società più equa, più

sostenibile e anche più forte”.

“Sarebbe bello parlare di un passo pari tra uomini e donne nel mercato del

lavoro – ha dichiarato la consigliera Garzi – ma le statistiche ci dicono

che c’è ancora disparità in termini di partecipazione al lavoro, di gap

salariale e di occupazione in figure apicali. C’è ancora questo soffitto di

cristallo che impedisce alle donne di fare carriera: per quanto le donne

siano sempre più preparate e competitive la loro professionalità non è

riconosciuta in maniera equa. Il problema dell’armonizzazione dei tempi di

vita e lavoro, poi, rimane essenziale, e bisogna lavorare facendo rete,

investendo sulle politiche di welfare aziendale e su politiche di genere

che siano efficaci e che garantiscano l’equilibrio nella genitorialità e

nei carichi di cura dei figli ma anche degli anziani”.

Di seguito la sintesi delle ricerche illustrate nel corso del convegno da

Enza Galluzzo, esperta di politiche di genere, e da Elisabetta Tondini e

Mauro Casavecchia dell’Agenzia Umbria Ricerche.

Il primo documento, “Le asimmetrie di genere nella società umbra”, offre

un’analisi ampia e articolata delle disuguaglianze tra uomini e donne nel

contesto sociale e lavorativo della regione Umbria. Il volume sottolinea

come il lavoro rappresenti non solo un mezzo di sussistenza ma uno spazio

essenziale per l’autorealizzazione e il cambiamento sociale. Pone poi una

riflessione sul ruolo dei servizi contro la violenza di genere e sulla

necessità di modelli organizzativi flessibili.

Il secondo documento, “Occupazione maschile e femminile nelle imprese

umbre”, è un’indagine sulla situazione delle imprese con oltre 50

dipendenti relativa al biennio 2022-2023. La ricerca fotografa la

situazione rispetto ai ruoli professionali ricoperti da uomini e donne, le

differenze retributive, il ricorso al part time e le assenze legate alla

cura familiare. Mette inoltre a confronto i dati con la rilevazione

precedente evidenziando una lieve tendenza al riequilibrio.

Il terzo documento, del quale a breve sarà completata l’elaborazione,

è “Focus group sugli squilibri tra vita-lavoro” ed è il risultato di

interviste e focus group che hanno consentito di porre l’attenzione sugli

effetti concreti dello squilibrio di genere in ambito lavorativo, sui

fabbisogni ricorrenti osservati sotto il profilo di genere e sui

suggerimenti utili per definire interventi attivabili da parte della

Regione Umbria per ridurre gli squilibri di genere.