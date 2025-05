AGENDA CAMERA DI DOMANI, GIOVEDì 29 MAGGIO

(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2025

PRESIDENTE

📌10.30 Sala della Lupa. Lectio Magistralis del professor Massimo Inguscio: “Il tempo della scienza. Accelerazione della tecnologia e progresso dei saperi”. Diretta webtv

📌15.30 Sala della Regina. Presentazione della relazione annuale sull’attività del Cipess per l’anno 2024. Diretta webtv

AULA

📌Dl Sicurezza. Come da andamento dei lavori della seduta fiume. Per timing si veda nota precedente

CAPIGRUPPO

📌Alle 14, per calendario di giugno

COMMISSIONI

📌8_Femminicidio_Audizioni Presidente Osservatorio nazionale sugli orfani di femminicidio, Stefania Bartoccetti e Francesca Carollo, giornalista e co-autrice del documentario “Figli del femminicidio”

📌 8.30_Insularità_Audizione di Riccardo Gullo, Sindaco del Comune di Lipari

📌 8.30_Antimafia_Carmela Palumbo, capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione del MIM

📌 11 o termine votazioni mattina_Esame testimoniale Gianfranco Brosco, già Agenzia delle dogane

📌13.30 o termine votazioni mattina_Orlandi_Audizioni

EVENTI

📌10.15 Sala della Regina. Convegno AIIP: 30 anni di libertà digitale. Traguardi e nuove sfide per il settore. Partecipa Segretario di Presidenza Traversi. Diretta webtv

📌10 Sala Matteotti. Convegno: “Verso una difesa europea credibile nel quadro della cooperazione transatlantica. On. Bicchielli.

📌11 Sala del Refettorio. Convegno: “I consumi della Pubblica Amministrazione. Soluzioni e impatti economici per edifici pubblici più efficienti”. On. Squeri

📌13 Sala del Cenacolo. Convegno: “Cittadinanza italiana iure sanguinis tra diritto costituzionale, diritto eurounitario ed interventi legislativi. Presente Segretario di Presidenza Vaccari. Diretta webtv.

📌15.30 Sala Matteotti. Proiezione del film: “L’ultimo spettacolo”, di Andrea Morabito.

📌15.30 Sala della Lupa. Convegno: “Aeroitalia aviation academy. La formazione negli ambienti ad alto rischio”.

📌16 Sala del Refettorio. Convegno: “Divari scolastici in Italia. Un’indagine sulle differenze territoriali e tra le scuole”. Fondazione Agnelli e Fondazione Rocca. Partecipa Vicepresidente Ascani. Con Ministro Valditara. Diretta webtv

CONFERENZE STAMPA

📌10 “Cosa denunciano le persone con SM. I nuovi dati del Barometro della SM 2025”. Annarita Patriarca

📌11.30 Presentazione libro “29.5.85 – Strage di Heysel”. Daniela Torto

📌13 Rimuovere le barriere: un nuovo approccio per il Lupus Eritematoso Sistemico. Ilenia Malavasi

📌14.30 Presentazione progetto “economonitoring”. Vincenzo Amich

📌16 Presentazione XVI edizione “Calici di stelle”. Francesco Battistoni

📌17.30 No allo spreco alimentare. Pasqualino Penza

📌19 Presentazione libro. Andrea Barabotti