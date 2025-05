(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 27 May 2025 Scacchi in biblio under 18: ultimo appuntamento il 30 maggio

L’iniziativa riprenderà a settembre. Grande successo per gli incontri per ragazzi del venerdì e per i mercoledì con gli scacchi per adulti

Ultimo appuntamento con gli scacchi under 18 in biblioteca. Venerdì 30 maggio dalle ore 17 alle 19 alla biblioteca “Bartolomeo Della Fonte” di piazza Don Milani, 1 a Montemurlo si svolgerà l’ultimo incontro della stagione con gli scacchi per ragazzi. Un’occasione per avvicinarsi a questo gioco avvincente (e intelligente) o – per i più esperti- per trovare un compagno di gioco per qualche ora di divertimento. Dopo la pausa estiva gli scacchi under 18 riprenderanno a settembre. «Siamo davvero contenti per il successo che ha riscosso l’iniziativa degli scacchi in biblioteca sia il mercoledì sera per gli adulti che il venerdì pomeriggio per i ragazzi. Grazie ad Andrea Stanzi per l’idea e per aver messo a disposizione le sue scacchiere. – dice l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero- Grazie alle aperture serali del mercoledì fino alle ore 23 e al gioco degli scacchi, la nostra biblioteca conferma il suo ruolo di punto d’incontro e socialità per cittadini di tutte le età»

Fabiana Masi

Ufficio stampa Comune di Montemurlo