(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 27 May 2025 Roma, M5S: “Mercato Val Melaina è tutto dei cittadini, si conclude iter avviato da Giunta M5S”

“Il mercato di Val Melaina ora è tutto dei cittadini. Lo ha deciso l’Assemblea Capitolina, concludendo un percorso iniziato di fatto con l’amministrazione M5S. Fu infatti la Giunta pentastellata Capoccioni del Municipio III, nel 2017, a chiedere di acquisire l’area adiacente al mercato: un’azione necessaria per riqualificare un luogo preda del degrado e dare respiro a commercianti e cittadini. A sua volta la Giunta Raggi ha recepito la richiesta e disposto le necessarie stime e verifiche propedeutiche all’acquisizione. Oggi il lungo iter è finalmente giunto a conclusione e non possiamo che esserne estremamente soddisfatti”.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo M5S in Assemblea Capitolina, e i consiglieri M5S del Terzo Municipio, Dario Quattromani e Marina Battisti.