Re: A CAGLIARI IL SARDEGNA-CATALOGNA GOVTECH LAB, BEST PRACTICE DI TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PA

Oggetto: A CAGLIARI IL SARDEGNA-CATALOGNA GOVTECH LAB, BEST PRACTICE DI TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PA

COMUNICATO STAMPA congiunto

A Cagliari il sardegna- cataLOGNA govtech lab,

l’evento sulle best practice di trasformazione digitale

applicate alla pubblica amministrazione

Cagliari – Barcelona, 27/05/2025

Mercoledì 4 giugno 2025, alle 17, nel Teatro Carmen Melis di Cagliari la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, inaugurerà il Catalunya–Sardegna GovTech Lab, un evento tecnico‑istituzionale pensato per mettere a confronto esperienze, sfide e soluzioni nel campo delle tecnologie digitali avanzate per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. L’appuntamento è organizzato da Sardegna IT, società in house ITC del sistema regionale, con il patrocinio istituzionale della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari, in collaborazione con la Generalitat de Catalunya e Assinter Italia.

“Pensare che il resto della società vada avanti nella digitalizzazione e la Pubblica Amministrazione rimanga al palo è fuorviante. Con questo evento dimostriamo che anche gli enti pubblici sanno essere avanguardia nel processo di trasformazione digitale, e si incontrano per condividere e discutere le soluzioni migliori da offrire ai cittadini”, commenta la presidente della Regione.

L’evento è rivolto non solo agli amministratori della Pubblica Amministrazione e a chi guida progetti o imprese tecnologiche – come CEO, founder e project manager – ma anche a tutti i cittadini interessati a comprendere come modelli efficaci di governance della transizione digitale possano tradursi in servizi pubblici digitali più utili, accessibili e di valore.

L’obiettivo del Lab è duplice. Da un lato, offrire una panoramica sugli elementi chiave dei modelli GovTech adottati in contesti europei differenti; dall’altro, gettare le basi per future collaborazioni tra Sardegna e Catalogna – e più in generale tra regioni italiane – valorizzando l’ecosistema locale e promuovendo la sinergia tra Pubblica Amministrazione e imprese innovative.

Dopo l’inaugurazione della presidente Todde, che offrirà una cornice strategica agli interventi, le priorità e la visione dell’amministrazione regionale in tema di innovazione e sviluppo territoriale, seguirà l’intervento di Matteo Marnati, Assessore all’Innovazione e Intelligenza Artificiale della Regione Piemonte e Rappresentante della Commissione per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione nell’Assemblea Assinter.

Successivamente, Mauro Ponzè, amministratore unico di Sardegna IT, e Pietro Pacini, presidente di Assinter Italia (associazione che riunisce aziende di Regioni e Province Autonome, di Enti Locali e di diversi Enti pubblici centrali che operano nel settore ICT per la Pubblica Amministrazione secondo il modello “in house providing”) presenteranno programma e obiettivi dell’incontro.

Il primo intervento tecnico sarà affidato a Idoia Ortiz, CEO e founder di Gobe Studio, con un Inspirational Speech sul ruolo del GovTech come leva strategica per la trasformazione digitale della PA. Ortiz illustrerà come l’approccio GovTech – basato su agilità, sperimentazione e co‑creazione – conduca a servizi pubblici più efficienti, centrati sul cittadino e capaci di generare un impatto sociale ed economico concreto.

Successivamente, Dani Marco – Responsabile del programma GovTech Catalunya della Generalitat de Catalunya– presenterà il “Caso Catalogna”: un’esplorazione concreta di soluzioni innovative come la rilevazione automatica dell’uso della cintura di sicurezza e del telefono cellulare sulle strade, l’assistente per i giudici nella redazione delle sentenze, la traduzione e trascrizione in tempo reale delle conversazioni con i cittadini o l’uso di droni per il trasporto di campioni di sangue. Attraverso questi esempi, emergerà chiaramente come la Catalogna si stia affermando come punto di riferimento europeo nel panorama GovTech.

La seconda parte del programma prevede una tavola rotonda tra esperti e stakeholder di primo piano, moderata da Angela Lalatta, Manager DCA GovTech, a cui prenderanno parte, oltre a Dani Marco, Massimo Di Gennaro, Director Innovation and Digital Health, So.re.sa S.p.A.e Lorenzo Valenti, Direttore Tecnico, Sicilia Digitale.

Il dialogo esplorerà approcci, criticità e opportunità per l’adozione del modello GovTech, con un focus sui meccanismi di collaborazione pubblico‑privata e sulle prospettive di interoperabilità dei dati, sicurezza e sostenibilità.

L’evento si concluderà con un momento di networking, durante il quale i partecipanti potranno approfondire le opportunità di collaborazione e pianificare future iniziative comuni per supportare l’implementazione delle soluzioni presentate e per facilitare lo sviluppo di progetti GovTech su scala regionale ed europea.

A CAGLIARI (SARDENYA) EL SARDENYA- CATALUNYA GOVTECH LAB,

L’ESDEVENIMENT SOBRE LES MILLORS PRÀCTIQUES DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL APLICADA A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Cagliari – Barcelona, 27/05/2025

Dimecres 4 de juny de 2025, a les 17 h, al Teatre Carmen Melis de Cagliari, la presidenta de la Regió Autònoma de Sardenya, Alessandra Todde, inaugurarà el Catalunya–Sardenya GovTech Lab, un esdeveniment tècnic-institucional pensat per contrastar experiències, reptes i solucions en l’àmbit de les tecnologies digitals avançades per a la transformació digital de l’Administració Pública. La trobada està organitzada per Sardegna IT, societat in-house TIC del sistema regional, amb el patrocini institucional de la Regió Sardenya i l’Ajuntament de Cagliari, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i Assinter Italia.

«Pensar que la resta de la societat avança en la digitalització i que l’Administració Pública queda enrere és enganyós. Amb aquest esdeveniment demostrem que també els ens públics poden ser capdavanters en el procés de transformació digital, i es troben per compartir i debatre les millors solucions per oferir als ciutadans», comenta la presidenta de la Regió.

L’esdeveniment s’adreça no només als responsables de l’Administració Pública i als qui lideren projectes o empreses tecnològiques —com ara CEO, fundadors i gestors de projectes—, sinó també a tots els ciutadans interessats a comprendre com models eficaços de governança de la transició digital poden traduir-se en serveis públics digitals més útils, accessibles i de valor.

L’objectiu del Lab és doble. D’una banda, oferir una panoràmica dels elements clau dels models GovTech adoptats en diferents contextos europeus; de l’altra, establir les bases per a futures col·laboracions entre Sardenya i Catalunya —i, en general, entre regions italianes—, posant en valor l’ecosistema local i promovent la sinergia entre Administració Pública i empreses innovadores.

Després de la inauguració per part de la presidenta Todde, que oferirà un marc estratègic per als discursos, les prioritats i la visió de l’administració regional en matèria d’innovació i desenvolupament territorial, seguirà la intervenció de Matteo Marnati, Assessor d’Innovació i Intel·ligència Artificial de la Regió del Piemont i Representant de la Comissió per a la Innovació Tecnològica i la Digitalització a l’Assemblea d’Assinter.

A continuació, Mauro Ponzè, administrador únic de Sardegna IT, i Pietro Pacini, president d’Assinter Italia (associació que reuneix empreses de Regions i Províncies Autònomes, d’Entitats Locals i de diversos organismes públics centrals que operen en el sector TIC per a l’Administració Pública segons el model ‘in house providing’), presentaran el programa i els objectius de la jornada.

La primera intervenció tècnica anirà a càrrec d’Idoia Ortiz, CEO i fundadora de Gobe Studio, amb una ponència inspiradora sobre el rol del GovTech com a palanca estratègica per a la transformació digital de l’Administració Pública. Ortiz explicarà com l’enfocament GovTech —basat en l’agilitat, l’experimentació i la cocreació— condueix a serveis públics més eficients, centrats en la ciutadania i capaços de generar un impacte social i econòmic concret.

Tot seguit, Dani Marco —Responsable del programa GovTech Catalunya de la Generalitat de Catalunya— presentarà el “Cas Catalunya”: una exploració concreta de solucions innovadores com la detecció automàtica de l’ús de cinturó i mòbil a les carreteres, l’assistent per a jutges en la redacció de sentències, la traducció i transcripció en temps real de conversa amb el ciutadà o l’ús de drons per al transport de mostres de sang. A través d’aquests exemples, es veurà clarament com Catalunya s’està consolidant com a referent europeu en l’àmbit GovTech .

La segona part del programa inclourà una taula rodona entre experts i actors clau, moderada per Angela Lalatta, Manager DCA GovTech, en què participaran, a més de Dani Marco, Massimo Di Gennaro, Director d’Innovació i Salut Digital, So.re.sa S.p.A., i Lorenzo Valenti, Director Tècnic, Sicilia Digitale.

El diàleg explorarà enfocaments, dificultats i oportunitats per a l’adopció del model GovTech, amb especial atenció als mecanismes de col·laboració públicoprivada i a les perspectives d’interoperabilitat de les dades, seguretat i sostenibilitat.

L’esdeveniment conclourà amb un espai de networking, durant el qual els participants podran aprofundir en les oportunitats de col·laboració i planificar futures iniciatives comunes per donar suport a la implementació de les solucions presentades i facilitar el desenvolupament de projectes GovTech a escala regional i europea.

