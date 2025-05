(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 27 May 2025 Comunicato Stampa

PUGLIA, ANAS: PER INCIDENTE, CHIUSA LA CARREGGIATA IN DIREZIONE REGGIO CALABRIA, LUNGO LA SS106 “JONICA” A TARANTO

Il traffico è temporaneamente deviato lungo la viabilità adiacente con indicazioni sul posto

Bari, 27 maggio 2025

A causa di un incidente, è stata temporaneamente chiusa la carreggiata, in direzione Reggio Calabria, lungo la strada statale 106 “Jonica”, in corrispondenza del territorio comunale di Taranto.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto una motocicletta che ha perso il controllo.

Per consentire le operazioni di rimozione del mezzo e di pulizia del piano viabile, il traffico viene momentaneamente deviato lungo la viabilità di locale al km 488,100, con indicazioni sul posto.

Il personale Anas, le Forze dell’Ordine e il 118 sono sul posto, per le operazioni di pulizia del piano viabile e per ripristinare la transitabilità nel più breve tempo possibile.